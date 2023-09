Leclerc contro Sainz, colpo di scena alla Ferrari

Tensione alta all’interno del team di Maranello. A Leclerc non sono piaciuti alcuni atteggiamenti ed è pronto a fare qualcosa in merito

Il clima all’interno del team Ferrari in Formula 1 non è, al momento, dei migliori. C’è una fortissima contraddizione che sta prendendo sempre più piede all’interno del team di Maranello. Da un lato un periodo abbastanza positivo, con alcuni buoni risultati ottenuti soprattutto da Carlos Sainz, dall’altro un malcontento generale dovuto, probabilmente, all’insoddisfazione di Charles Leclerc.

Il monegasco è la faccia scura della medaglia, soprattutto dopo la vittoria di Carlos Sainz a Singapore. L’unica, tra l’altro, conquistata da un pilota che non sia Red Bull. Quello che non è piaciuto a Leclerc, non è stata tanto la vittoria, che comunque non fa mia piacere agli avversari (specialmente al compagno di squadra), quanto piuttosto il trattamento che ha ricevuto. Il monegasco si è sentito messo in secondo piano rispetto allo spagnolo, che ha conquistato la vittoria grazie alla strategia della Ferrari, totalmente incentrata su di lui.

Una situazione complessa, che rischia di peggiorare e di sfociare in qualcosa di irreparabile il team non decide di fare chiarezza e di agire con trasparenza.

Ferrari, tensione altissima: rischio rottura

Le prossime gare in Formula 1 saranno importantissime per la Ferrari, che punta il secondo posto della classifica costruttori, attualmente occupato da Mercedes con 20 punti di vantaggio. Lotta aperta anche per il terzo posto della classifica piloti con Alonso, Sainz, Leclerc, Norris e Russell intenzionati a scalare la classifica per rubare il posto occupato al momento da Lewis Hamilton.

Occhio a come ci arrivano le due Ferrari. La tensione interna non fa bene alla squadra, che in Qatar dovrà dare un segnale forte di serenità per placare le voci che vedono un Charles Leclerc intenzionato a chiedere l’addio di Sainz, come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’.

Il monegasco è stato abbastanza esplicito nelle sue dichiarazioni, dove non ha nascosto che gli aggiornamenti della monoposto sono più favorevoli allo stile di guida di Sainz. Parole che, chiaramente, fanno emergere un certo disappunto di Leclerc che, tutto ad un tratto, non è più la stessa della squadra.

Ferrari non ha mai voluto creare delle gerarchie all’interno del team, forse proprio nella speranza di alimentare la competitività dei due piloti. Attenzione perchè la linea tra competitività e rottura è molto sottile, e la gestione non è per nulla semplice.