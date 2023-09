Osimhen subito bianconero: erede e soldi, pacchetto completo

By

I bianconeri potrebbero cercare di imbastire una super operazione di scambio con il Napoli per acquistare il cartellino di Victor Osimhen

Dall’ufficialità del rinnovo che non arriva alla frustrazione per i video pubblicati dal Napoli su TikTok, passando per la discussione con Rudi Garcia a bordocampo. Nelle ultime ore Victor Osimhen è divenuto un vero e proprio caso. Il tweet dell’agente del bomber nigeriano, Roberto Calenda, ha generato un fortissimo scossone nell’ambiente partenopeo.

Il noto procuratore ha utilizzato frasi dure nei confronti del club campano, per quanto si è visto sulla piattaforma social sopra citata. L’ex centravanti del Lille ed il suo entourage non hanno affatto gradito i contenuti ironici in cui il classe ’98 viene letteralmente sbeffeggiato.

Ciò, di certo, non aiuta a ritrovare l’equilibrio, dato che Osimhen e i suoi compagni stanno attraversando un periodo tutt’altro che semplice dal punto di vista psicofisico. Ad ogni modo, la stella 24enne ha prontamente risposto sul campo, nonostante le pressioni provenienti dall’esterno. Garcia lo ha comunque convocato per il march contro l’Udinese al Maradona, schierandolo pure da titolare.

Passando trentanove minuti di gioco ed il bomber degli azzurri sigla il raddoppio, tornando al gol dopo essere rimasto a secco per tre giornate di fila. Che sia il preludio al ritrovamento della serenità in quel di Castel Volturno? È bene aspettare prima di emettere sentenze definitive, anche perché l’avversario era decisamente alla portata. Ma a questo punto diventa assai complicato immaginare una permanenza di Osimhen a lungo termine.

Il prolungamento dell’accordo scritto rimane in stand by, sebbene le parti avessero praticamente raggiunto un’intesa definitiva per mettere nero su bianco. All’improvviso quella che dava l’impressione di essere una vicenda abbastanza tranquilla si è trasformata in un caos e c’è chi potrebbe provare ad approfittarne, forse già nel corso della sessione del calciomercato di gennaio.

Napoli, il Newcastle punta subito Osimhen: scambio pazzesco

Premessa: una partenza di Osimhen in inverno è alquanto improbabile sulla carta, ma meglio tenere in considerazione una piccola percentuale. In tal senso, attenzione al possibile assalto dalla Premier League ad opera del ricchissimo Newcastle targato Eddie Howe.

I ‘Magpies’ apprezzano tantissimo il profilo del centravanti nigeriano e potrebbero avanzare prossimamente una super offerta di scambio. Entrando più nello specifico, la compagine inglese sarebbe disposta a piazzare sul piatto ben 65 milioni di sterline (circa 75 milioni di euro). In più, aggiungerebbe il cartellino di Isak, che è stato pagato 70 milioni nell’agosto del 2022.

In questo modo il Newcastle consentirebbe al Napoli di garantirsi subito le prestazioni di un valido sostituto. La proposta in argomento potrebbe far vacillare Aurelio De Laurentiis, anche se il patron del Napoli preferirebbe escludere le contropartite tecniche da qualunque affare che riguardi Osimhen. Staremo a vedere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI