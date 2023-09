Mourinho esonerato? Crollano le quote

A Roma situazione difficile per la squadra di Josè Mourinho: le voci secondo cui verrebbe potrebbe essere esonerato cominciano a circolare, intanto crollano le quote su un suo addio…

La situazione in casa Roma si è fatta complicata dopo le prime giornate di campionato con un rendimento ben al di sotto delle attese. Sul banco degli imputati sono finiti calciatori e dirigenti, ma la situazione riguardante l’allenatore non sarebbe immune dalle polemiche.

Arrivato nella Capitale nell’estate 2021 a gran sorpresa, il tecnico portoghese Josè Mourinho ha cercato di portare la sua esperienza al servizio della squadra ed entusiasmo ai tifosi, mirando a grandi obiettivi ed a traguardi importanti.

Nella sua prima stagione alla Roma è arrivata la Conference League, portando il club a conquistare un trofeo a distanza di 15 anni dall’ultima volta, e sfiorando l’impresa l’anno dopo in Europa League, dove i rigori hanno impedito ai giallorossi di vincere il titolo, oltre ad un arbitraggio molto discusso.

Mourinho fuori dalla Roma? Si aprono le scommesse

In questo periodo, il pubblico ha risposto presente, dimostrando il grande affetto nei confronti dei propri beniamini, ma tale passione non è stata ricompensata a dovere nelle ultime settimane.

Se a livello internazionale la Roma si è fatta rispettare con l’ex allenatore di Chelsea ed Inter, in campionato è mancata quella continuità in grado di far competere la rosa per i primi posti, mancando nelle due precedenti annata la qualificazione Champions. Quanto avvenuto in estate con i numerosi acquisti aveva comportato sano ottimismo nell’ambiente romanista, ma in questo inizio di stagione la situazione è decisamente peggiorata.

Ad eccetto del roboante successo sull’Empoli, la Roma non ha vinto nelle prime giornate di Serie A, incassando 3 ko in 6 gare disputate, tanto da occupare l’attuale quintultimo posto in classifica con soli 5 punti ottenuti sino ad ora: sono soltanto 2 le lunghezze dalla zona retrocessione, molto di più il margine da quella per qualificarsi alle coppe europee.

Nonostante la grande fiducia da parte dei tifosi e della proprietà statunitense, la posizione dello Special One si fa tribolante, e se la possibilità di un suo esonero sembrava un’ipotesi piuttosto remota, ma dopo il pesante ko sul campo del Genoa nel turno infrasettimanale di campionato, le quote sarebbero all’improvviso crollate verso il basso: ad oggi un suo addio alla Roma è quotato a 5.00 da diverse agenzie di scommesse. Se la squadra giallorossa non cambierà marcia nei prossimi incontri, la panchina di Josè Mourinho potrebbe diventare seriamente tribolante.