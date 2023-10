Milan, guai in vista: irrompe la Juve con un’offerta

Il club rossonero rischia una clamorosa beffa di mercato per il 2024: spunta la Juve, l’offerta può far felice Allegri

Il calciomercato del Milan è sempre vivo, sottotraccia, con la dirigenza rossonera che non smette di lavorare a quelli che saranno i colpi per la prossima stagione. La squadra di Pioli, è chiaro dopo una manciata di giornate di campionato, ha ancora delle lacune da colmare.

I pensieri del Milan, al di là del calcio giocato, sono già segretamente proiettati verso il 2024. E non solo per quel che concerne i risultati che il rettangolo verde scriverà per la squadra di Stefano Pioli, ma anche e soprattutto in ottica calciomercato. Non è un mistero che la società di Gerry Cardinale abbia cambiato già moltissimo del gruppo in mano all’allenatore emiliano, durante la scorsa sessione estiva. Ma adesso la dirigenza composta da Furlani e Moncada ha intenzione di puntellare ancora la rosa di Pioli in quelle zone dove sicuramente ce ne sarà bisogno.

Magari già a gennaio, con la ricerca di un nuovo centravanti che affianchi e all’occorrenza rimpiazzi Giroud anche in vista delle prossime stagioni. Luka Jovic non ha ancora convinto ed è così che il club meneghino sta valutando altri nomi per l’anno prossimo. Occhio poi ad uno dei profili che il Milan segue ormai da diversi mesi e per il quale, a sorpresa, potrebbe anche registrarsi il clamoroso sorpasso della Juventus.

Milan, attento: così lo prende la Juventus

Non è un mistero che, già in passato, le due big di Serie A si siano sfidate per diversi nomi di un certo livello in sede di mercato. E adesso la storia potrebbe ripetersi: a riportare l’ultimissima notizia è ‘Elgoldigital.com’, portale spagnolo che mette in mostra un nome che piace moltissimo al ‘Diavolo’.

Si tratta di Juan Miranda, gioiello del Betis cresciuto nella Cantera del Barcellona. Il terzino spagnolo, classe 2000, è in scadenza nel giugno 2024 e per il momento pare proprio che l’ipotesi rinnovo sia tutto fuorchè scontata. Anzi. Viene riferito come il giocatore sia lusingato dall’interesse del Milan che, il prima possibile, vorrebbe prenderlo per consegnarlo a Pioli. Attenzione però anche a Marsiglia, Porto, Benfica e soprattutto Juventus.

L’inserimento della ‘Vecchia Signora’ nella corsa al cartellino di Miranda può suonare come un campanello d’allarme per il club di Via Aldo Rossi che, a questo punto, rischia una clamorosa beffa di mercato. Ci sarà da lottare per il 23enne di Olivares finito prepotentemente sul taccuino di Cristiano Giuntoli: staremo a vedere come andrà a finire.