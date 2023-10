Minigonna e scollatura capogiro: Belen toglie il fiato

La meravigliosa Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower. Ed anche in questa occasione ha voluto spiazzare tutti – FOTO

Ovviamente con un post da urlo Belen Rodriguez ha ancora una volta detto la sua sui social. Una serie di immagini che stanno lasciando i suoi ammiratori completamente senza parole ed a bocca aperta. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui si è veramente superata.

Non è affatto un mistero che questo suo nuovo capolavoro, pubblicato in rete, stia ricevendo il successo che merita. Ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte di chi non si perde affatto un suo singolo aggiornamento social.

In questo ultimo periodo si sta sentendo molto parlare di lei. Soprattutto dal punto di vista del gossip e della sua nuova fiamma. Le cose tra la showgirl argentina ed Elio Lorenzoni stanno andando avanti nella migliore maniera possibile. Il tutto tra la gioia dei suoi fan che ammirano, molto spesso, i loro scatti mentre sono impegnati in lunghi abbracci e baci. A quanto pare ha dimenticato, molto in fretta, la sua seconda avventura con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, questa volta esagera: da urlo

Con l’imprenditore bresciano 40enne le intenzioni sono molto serie. Tanto è vero che starebbe pensando in grande. Per quanto riguarda la sua carriera televisiva non ci sono ancora aggiornamenti. Dopo che è stata silurata dal vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, alla guida della trasmissione ‘Le Iene‘ (al suo posto la giornalista Veronica Gentili) la nativa di Buenos Aires si sta iniziando a guardare un po’ attorno. Le richieste, ovviamente, di certo non mancano.

Nel frattempo, però (come riportato in precedenza), continua ad aggiornare il suo canale ufficiale di Instagram con degli scatti semplicemente da urlo. Proprio come questo che potete ammirare tranquillamente in alto. Una minigonna che non può assolutamente passare inosservata. Così come le sue gambe che non passano inosservate agli occhi dei fan.

Per non parlare della sua scollatura che lascia i follower semplicemente estasiati. Un vestito a “pois” che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. Trucco che, in queste occasioni, non deve assolutamente mancare. Posa semplicemente divina e si va a raccogliere tantissimi di quei “mi piace” che si sta perdendo il conto. Tra coloro che approvano, ovviamente, non poteva mancare quello del suo fidanzato. Sempre più innamorato di una delle colonne televisive degli scorsi anni in Italia.