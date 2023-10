Svolta rinnovo Lautaro: decolla la cifra

Dopo il poker, per Lautaro Martinez si profila una svolta in termini di rinnovo, tanto da far decollare la cifra, ecco le ultime novità in tal senso…

Un inizio di stagione a dir poco scoppiettante per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, diventato vero e proprio punto di riferimento della squadra nerazzurra, il quale a suon di prestazioni e gol sta infiammando i tifosi della Beneamata.

Tale entusiasmo è salito alle stelle durante le ultime settimane, fino all’ultimo exploit accaduto durante l’ultima partita, dove l’argentino ha fatto la storia della Serie A, mai un giocatore del campionato italiano aveva realizzato 4 reti nel campionato italiano entrando a partita in corso.

Durante il nono minuto della ripresa a Salerno, Lautaro Martinez ha sostituito Alexis Sanchez nel match in cui la sua squadra era ancora ferma sullo 0-0 contro gli uomini di Paulo Sousa. Dal suo ingresso in campo è arrivato lo storico poker, attraverso il quale i nerazzurri si sono imposti sulla Salernitana, replicando alla vittoria nel tardo pomeriggio del Milan sulla Lazio.

Toro scatenato: Lautaro è pazzo di Inter

In classifica, le due milanesi sono appaiate a 18 punti dopo 6 turni disputati, lo score della squadra di Simone Inzaghi è piuttosto eloquente: difesa meno battuta ed attacco più prolifico sino ad ora, con ben 19 reti realizzate e solo 3 subite.

Se consideriamo il gol realizzato in Champions contro la Real Sociedad, Lautaro ha messo a segno 10 delle 20 reti stagionali dell’Inter, arrivando in doppia cifra già a fine settembre, uno score invidiabile, ad aggiungersi agli altri numeri raggiunti dalla punta argentina.

Con il poker dell’Arechi, El Toro è il decimo marcatore di sempre in maglia nerazzurra, al momento è arrivato a 112 reti ed ha nel mirino il connazionale Icardi e Christian Vieri, ma visti i suoi 27 anni e la fascia da capitano, potrebbe scalare ulteriori posizioni nelle prossime stagioni.

Il futuro è dunque nelle sue mani, ma già da qualche parte società ed entourage del giocatore discutono del suo ingaggio. La scadenza del contratto al 2026 è ancora lontana, ma le parti nelle prossime settimane andranno a discutere su un ulteriore prolungamento e sulle cifre.

Attualmente, Lautaro Martinez prende 6 milioni all’anno, percependo l’ingaggio maggiore dell’Inter insieme al compagno di reparto Thuram, preso a zero questa estate. Obbiettivo comune sarà consolidare il rapporto tra calciatore e club, in modo tale da continuare la striscia di vittorie, gol e record anche nelle prossime annate calcistiche. Il tutto facendo decollare anche lo stipendio.