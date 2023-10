Annuncio Juve: “Scelto il futuro di Chiesa”

Il club bianconero sta maturando la decisione definitiva sul futuro di Chiesa. Tutti i dettagli

Federico Chiesa, dopo un anno travagliato come quello passato, si sta caricando nuovamente la Vecchia Signora sulle sue spalle. Nel campionato in corso la punta in 7 presenze ha già timbrato quattro volte e fornito 1 assist. L’esterno in estate sembrava destinato a lasciare la Continassa, per due ordini di motivi. In primis, la Juventus stava cercando di monetizzare la cessione di un calciatore, pagato alla Fiorentina nel 2020 oltre 51 milioni, con un contratto da 5 milioni netti fino al 2025.

In secondo luogo, la mancata ripresa definitiva dall’intervento al ginocchio che ne aveva condizionato il rendimento – solo 2 gol e 5 assist in 21 match della scorsa serie A – facevano propendere per quel tipo di scelta. Alla fine però il figlio d’arte è rimasto a Torino, contribuendo in modo importante anche alla rinascita di Vlahovic. Anche grazie ai i quattro timbri del serbo, i bianconeri dopo sette turni guardano alla classifica con una certa tranquillità. La compagine di Allegri, nonostante gli alti è bassi, è terza a quota 14 con Napoli e Fiorentina. Davanti solo Milan e Inter a 18.

Proprio il futuro di Chiesa sta diventando un argomento principe in società. Allegri ci crede e per questo sta chiedendo al club uno sforzo per trattenerlo.

Stefano Mauri: “Chiesa resterà alla Juventus”

La Juventus ha disperatamente bisogno di centrare uno dei posti utili per la Champions. Nulla verrà lasciato al casa a Torino, considerando che se il ranking darà ragione all’Italia, i posti in campionato per accedere alla massima competizione a giugno saranno cinque. Del futuro dell’attaccante azzurro, ai microfoni di Gol di Tacco in onda su Tvplay!, si è espresso Stefano Mauri.

“Credo che Chiesa e il suo entourage stiano parlando di rinnovo con la Juve, poi è il gioco della parti attendere il momento opportuno”, ha affermato l’ex capitano della Lazio. Mauri, attualmente in possesso del tesserino da agente, non ha dubbi sul futuro del bomber cresciuto in viola. “Credo che a breve troveranno una soluzione e Chiesa resterà. Non penso che la Juve se lo possa far scappare”, ha aggiunto.

Mauri ha poi analizzato il momento vissuto dalla squadra di Massimiliano Allegri. “In rosa hanno pochi giocatori che saltano l’uomo, l’unico è Federico Chiesa. Negli anni scorsi invece aveva giocatori che saltavano l’uomo come Dybala, Douglas Costa e Cuadrado”, sottolinea l’ex numero 6 di Formello.

Impossibile per l’ospite di TvPlay non parlare di un giocatore che conosce molto bene, anche lui abituato a bucare le difese avversarie. “Immobile fa più fatica ma continuerà a fare i gol che ha sempre fatto. Sta pagando questo nuovo assetto senza Milinkovic, oltre al fatto che Zaccagni e Anderson hanno più problemi rispetto allo scorso anno”, ha sottolineato parlando della sua vecchia squadra.

