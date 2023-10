Dream team in Formula 1: Verstappen con Alonso

Una scuderia con Max Verstappen e Fernando Alonso sarebbe il massimo in Formula 1, un sogno che potrebbe anche essere concreto

Il mondo dei motori è in fibrillazione, mettere insieme l’ormai (quasi) tre volte campione del mondo e lo spagnolo sarebbe una missione importante, i cui effetti in pista potrebbero essere devastanti per tutti, creando una sorta di super squadra.

Basta già pensare a questa opzione per capire come sarebbe forse la migliore in assoluto in pista, almeno in questo momento. Un team con Verstappen e Alonso non avrebbe in pratica concorrenza, considerando come lotterebbero insieme due piloti dal grande passo e con tanta voglia di vincere.

Sedici anni di differenza ma stessa fame in pista: l’olandese campione del mondo sta quasi mortificando il povero Perez in pista, mentre Alonso ha retto da solo o quasi il peso della Aston Martin, una macchina che – anche per gli accorgimenti di regolamento – ha molti alti e bassi. Sarà un’utopia o realtà questo abbinamento?

Una coppia d’oro, ecco chi punta ad averli: Verstappen e Alonso

Un annuncio in particolare sta scatenando la fantasia degli appassionati, proprio perché parla uno dei diretti interessati. Che non ha escluso affatto questa possibilità, mettere insieme Verstappen e Alonso sarebbe un sogno da concretizzare, in pista ci sarebbe davvero una grande lotta già interna tra due piloti sempre molto combattivi. A parlarne è stato Adrian Newey, il direttore della Red Bull ha parlato di questa coppia, sogna un’accoppiata Alonso-Verstappen.

Newey ha definito come molto interessante la possibilità di abbinare due campioni del genere, con un campione dalla grande esperienza insieme al più giovane Verstappen, ma determinato a raggiungere ogni tipo di record possibile in pista. Lo stesso direttore della Red Bull ha elogiato Alonso, lodandone la capacità di rimanere sempre al passo con i tempi, restando sempre competitivo, complimenti che forse non arrivano a caso e forse fanno trapelare qualcosa.

I giochi per il 2024 sembrano fatti, ma nulla può essere escluso, soprattutto a fine campionato un blitz potrebbe esserci. Alonso vorrà capire l’Aston Martin del futuro, se sarà una macchina in grado di garantirgli la famigerata vittoria numero 33 che insegue da anni in carriera. Senza le necessarie garanzie, si metterà sul mercato e potrebbe anche accettare la corte di Newey, che garantirebbe ai due piloti la stessa forza in pista. Perez, in questo caso, sarebbe il sacrificato, mentre Verstappen – pur preferendo altri profili – sarebbe stimolato dall’arrivo dello spagnolo.