Hamilton-Ferrari, c’è la conferma ufficiale: bomba in Formula 1

Le ultime dichiarazioni fanno chiarezza sull’ipotetico passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari: i tifosi sono scatenati

Con la Red Bull che può già fregiarsi del titolo costruttori e Max Verstappen ormai a soli tre punti dal suo terzo Mondiale piloti consecutivo, gli appassionati di Formula 1 seguono con grande interesse la sfida tra la Ferrari e la Mercedes per il secondo posto. Nel corso della stagione le Rosse di Leclerc e Sainz hanno recuperato molto terreno alle Frecce d’Argento di Hamilton e Russell: ora la distanza in classifica è di soli 20 punti quando mancano sei gare al termine del Mondiale 2023.

Oggi Hamilton e la Ferrari sono rivali, ma in questi ultimi mesi si è parlato molto di un possibile futuro a Maranello per il 7 volte campione del mondo. Uno scenario che sembrava aumentare di probabilità durante la prima parte di stagione, quando sia Leclerc che Sainz non riuscivano a ingranare con le loro nuove monoposto e nei box circolava sempre più insistentemente la voce di un tentativo per Hamilton da parte del Cavallino rampante.

Tuttavia, stando a quanto rivelato dallo stesso pilota britannico, un contatto concreto tra le parti in realtà non è mai avvenuto. Hamilton rivela che ha avuto solo qualche conversazione con la Ferrari, senza mai ricevere alcuna proposta dalla scuderia di Maranello.

Hamilton in Ferrari, tutta la verità: tifosi spiazzati

Hamilton ha ammesso di conoscere “alcune brave persone” che lavorano in Ferrari e di essersi intrattenuto qualche volta a conversare, ma al tempo stesso di non aver mai ricevuto offerte e di non aver mai pensato di lasciare la Mercedes. “Non mi sono mai sentito pronto a trasferirmi in Italia“, ha aggiunto il pilota britannico nell’intervista rilasciata a Blick. Probabilmente Hamilton sta pensando di chiudere la carriera in Mercedes, mentre la Ferrari avrà ritenuto non opportuno affidare una delle sue monoposto a un pilota di 38 anni.

Ecco perché appare sempre più probabile un rinnovo di contratto sia per Leclerc che per Sainz. Entrambi hanno un’intesa in scadenza nel 2024 ma secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla Rossa non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo dei due piloti.

Hamilton ha recentemente prolungato il suo contratto con la Mercedes fino al 2025 e presumibilmente sarà quello il suo ultimo Mondiale. Con la probabilissima conferma di Sargeant al volante della Williams la Formula 1 si appresta a celebrare un record: per la prima volta in 74 anni tutti i piloti resteranno al loro posto anche nella stagione successiva.