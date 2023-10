Inter, il big può dire addio: vola in Premier

I piani di mercato dell’Inter possono riservare una sorpresa ai tifosi nerazzurri: cessione stellare in Premier League



Nell’ultima sessione di calciomercato l’Inter è stata sicuramente tra le società che hanno agito con maggiore insistenza, tra entrate ed uscite. Ed è così che Simone Inzaghi nonostante numerosi addii si è ritrovato in rosa profili di assoluto spessore che stanno già avendo un impatto decisamente importante con la maglia nerazzurra sulle spalle.

Da Davide Frattesi a soprattutto Marcus Thuram, decisivo nel derby e anche nella vittoria casalinga sul Benfica. Senza dimenticare Sommer che ha già cancellato il ricordo di Onana dalla testa dei tifosi dell’Inter. Ma Beppe Marotta non ha intenzione di fermarsi e sta già lavorando a quelle che sembrano essere già un consistente numero di idee per la prossima annata calcistica.

Perchè qualcosa cambierà in questa Inter e non è detto che tutti i big attualmente a disposizione dell’allenatore piacentino possano continuare la carriera nella Milano nerazzurra. Uno in particolare è finito nel mirino di un top club inglese, pronto seriamente a fare follie per averlo dal prossimo giugno: si tratta del Manchester City.

Pep Guardiola conosce alla perfezione l’Italia e la Serie A, così come in diverse occasioni ha guardato con grandissimo interesse ai talenti di casa Inter. Ecco, la storia sembra possa ripetersi con un clamoroso scippo che il manager spagnolo avrebbe in mente per la prossima sessione estiva di mercato.

Da Milano a Manchester: maxi offerta all’Inter

Occhi alla difesa di Simone Inzaghi che, al netto del tracollo col Sassuolo, è risultata quasi impenetrabile. Guardiola non ha mai smesso di prendere in considerazione il nome di Alessandro Bastoni per potenziare la retroguardia dei campioni d’Europa in carica.

I ‘Citizens’ sembrano quindi intenzionati a bussare nuovamente alla porta del club di Steven Zhang per il gioiello ex Atalanta. Bastoni in breve tempo è diventato un pilastro insostituibile per Simone Inzaghi e, vista anche la giovane età, i suoi margini di crescita lasciano promettere un’evoluzione ancora più spinta nei prossimi anni. Il 24enne di Casalmaggior è al momento sotto contratto fino al 30 giugno 2028 ma la cifra che avrebbe in mente il Manchester City lascerebbe pochissima scelta all’Inter.

Per 70 milioni di euro, la dirigenza della ‘Beneamata’ farebbe enorme fatica ad opporsi alla partenza di Bastoni. Uno scenario che se da un lato priverebbe Simone Inzaghi di un titolarissimo, dall’altro aiuterebbe il club lombardo a sanare i conti oltre che ad avere maggiore spazio di manovra per quelli che saranno sicuramente i numerosi acquisti promessi da Zhang in vista della stagione 2024/25. Staremo a vedere cosa ne sarà di Alessandro Bastoni.