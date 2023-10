Mourinho provocatore: “Ha preso in giro tutti”

La vittoria non basta allo Special One portoghese: nuova provocazione fa discutere tutti

Alla Roma bastano due reti di Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini per battere l’ottimo Frosinone dell’ex Eusebio Di Francesco e tornare a respirare dopo la batosta clamorosa di Marassi. Risposte in campo ce ne sono state e Mourinho ha potuto dimostrare ai detrattori di avere ancora le idee piuttosto chiare.

Ma lo Special One come è nel suo stile piace anche provocare e dopo la vittoria, comunque convincente, contro i ciociari ha inviato qualche messaggio non proprio velato alla propria società. Niente a che vedere con le polemiche post-Genoa, dove rischiò addirittura l’esonero per come mise in campo la sua squadra, ma anche dopo la gara, questa volta vinta, contro il Frosinone, si è reso protagonista con frasi al vetriolo e riferimenti al veleno.

Josè Mourinho nel post gara dell’Olimpico ai microfoni di DAZN si è reso protagonista prima dando i giusti meriti ai suoi ragazzi per aver battuto una squadra in forma come il Frosinone Di Francesco; successivamente, ha tessuto le lodi di Lukaku (“Romelu è Romelu”) e si detto contento per la vittoria importante dopo la clamorosa sconfitta contro il Genoa di nemmeno una settimana fa.

Roma, Mourinho “invidia” Allegri: le parole dell’ex difensore

Ma quando sembrava tutto finito lì, ecco che ha sganciato l’ennesimo bomba comunicativa, questa volta citando Massimiliano Allegri: “Problemi in difesa? Quando ho visto Rugani prendere il posto di Bremer ho pensato quanto fosse fortunato Max“, ha detto il portoghese aggiungendo successivamente che spera che nelle prossime partite avvenga “un piccolo miracolo“.

Palese riferimento alla situazione di Chris Smalling, ancora fermo ai box per un problema fisico e la cui assenza di sta rivelando deleteria per la tenuta della retroguardia giallorossa. L’ultima partita dell’inglese risale addirittura alla gara interna contro il Milan dello scorso 1° settembre.

A proposito delle parole di Mou nel post gara contro il Frosinone, sono arrivate subito le dichiarazioni di Massimo Orlando, ex difensore di Milan, Atalanta e Fiorentina. “Mourinho è un provocatore, prende in giro un po’ tutti“, ha detto intervistato dai microfoni di TMW Radio. “Non può dire beato Allegri, Rugani ha giocato poche partite titolare. Per me questi sono i suoi ultimi mesi e se giocherà in Europa sarà tanto”, ha chiosato Orlando con un velo di polemica.