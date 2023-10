Verstappen e Hamilton, questa fa male: “Lui è più completo”

Molti ritengono che Verstappen sia il miglior pilota del momento, anche rispetto al sette campione della Mercedes Lewis Hamilton. Ma c’è anche chi ha idee un po’ diverse…

Lewis Hamilton o Max Verstappen, chi è ad oggi il pilota più forte al mondo? Lo sappiamo, è una domanda complicata, e non vogliamo giungere a conclusioni che potrebbero scatenare polemiche. Ma guardando i risultati recenti, è impossibile negare che l’olandese – prossimo alla conquista del terzo titolo in carriera – abbia raggiunto un livello tale da essere considerato tra i migliori nella storia della Formula 1.

Se Verstappen diventerà il migliore in assoluto nella storia soltanto il tempo – anzi la pista – potrà dircelo. Fatto sta che molti addetti ai lavori lo indicano come il pilota attualmente più performante tra quelli che popolano il mondo del motorsport. Molti, ma non tutti. Già, perché c’è anche chi la pensa diversamente.

Verstappen miglior pilota del momento? L’analisi di Canapino

Ci riferiamo ad Agustín Hugo Canapino, pilota argentino che milita nella IndyCar Series. Secondo il sudamericano, infatti, c’è un suo collega di categoria che sarebbe più completo dell’olandese della Red Bull. Questo collega porta il nome di Alex Palou.

Alex Palou, classe ’97 spagnolo, è un pilota sotto contratto con la McLaren (svolge il ruolo di riserva in F1) che gareggia in IndyCar per il team Chip Ganassi Racing. Si è laureato campione nel 2021 e nel 2023, inanellando nove vittorie ed un totale di 24 podi. “È eccezionale, per me è il miglior pilota del mondo quantomeno tra i tre migliori al mondo”, ha detto Canapino ai microfoni di FoxSports Argentina.

Poi si è sbilanciato ulteriormente ricorrendo al paragone con SuperMax: “Palou è più completo di Verstappen. Quello che Palou fa in IndyCar per me è davvero da extraterrestre. Anche Verstappen è un altro alieno, ma il fatto di correre sugli ovali rende i piloti IndyCar diversi perché l’ovale è l’estremo assoluto e la F1 non prevede questa tipologia di circuiti”.

Concetti forti pensando a ciò che l’olandese rappresenta oggi per il motorsport. Concetti che Canapino ci ha tenuto a ribadire nella chiosa finale del suo intervento. “Per me Palou ha qualcosa in più, perché fa la differenza e detta lo ‘standard’ su ogni tipo di circuiti“, ha concluso il sudamericano. A questo punto, saremmo curiosi di vedere cosa sarebbe in grado di fare l’iberico in Formula 1.