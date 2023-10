Sinner nella bufera: la frase che scatena il putiferio

La vittoria di Jannik Sinner in Cina non ha placato gli animi nel mondo del tennis, sempre pronto a fare polemica anche nei giorni di festa

L’affermazione del tennista italiano Jannik Sinner porta la nostra nazionale ad essere senza dubbio più serena per il prossimo futuro, anche se dopo l’ultima vittoria sono sotto analisi alcune parole che fanno discutere gli appassionati.

L’impresa di Sinner in Oriente è di quelle che saranno ricordate per un pezzo, dopo aver battuto Alcaraz la gara contro Medvedev è stata combattuta ma ricca di emozioni. Il tennista italiano ha saputo sfruttare gli errori dell’avversario, soprattutto ha mostrato molta maturità sotto rete, realizzando i punti decisivi con una grande dose di sangue freddo.

È ora il numero 4 al mondo, ma il periodo è turbato anche da alcune dichiarazioni che stanno diventando virali, a inficiano un po’ l’ottimo momento del tennista italiano.

Sinner attaccato e difeso, cos’è successo

Non è il tennista a parlare davanti ai microfoni, bensì quanti la racchetta l’hanno abbandonata ormai da un pezzo. E in questo caso, alimentando una polemica di cui non se ne sentiva di certo l’esigenza nel mondo del tennis. È stato Nicola Pietrangeli a lanciare il sasso, e anche bello appuntito verso l’altoatesino. Quasi settant’anni di età di differenza tra i due: Pietrangeli ha sminuito Sinner, dichiarando come per superare le sue imprese non gli basterebbero due vite.

Pietrangeli ha ricordato come davanti ha ancora tre campioni – di cui uno proprio battuto in Cina – e alimentando la polemica incrociata, affermando come Sinner abbia battuto solo i record di Panatta. Che a sua volta ha fatto i complimenti al tennista in attività, senza mostrare alcun rancore e diventando protagonista sui social per le sue dichiarazioni e la classe mostrata. Il best ranking italiano di Sinner al quarto posto è celebrato da Panatta senza rancore, battere Medvedev per la prima volta è stato un bel traguardo per il tennista, difeso da più parti.

Uno dei tifosi è senza dubbio Alessandro Gassman, che ha criticato duramente l’uscita di Pietrangeli, così come altri vip hanno fatto i loro complimenti a Sinner sui social. Del resto, al di là di qualche polemica (un po’ ingigantita) sul suo impegno in nazionale, sta dimostrando a tutti di essere un tennista di grande spessore e dal sicuro avvenire. Arrivato in quarta piazza a 22 anni, può garantire spettacolo ed emozioni per lungo tempo e scrivere la storia con grande maestria.