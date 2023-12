Il Napoli prende la sua bestia nera: c’è il via libera

Il Napoli sta pensando ad un colpo di mercato a sorpresa, provando a portare in azzurro quella che è una sua bestia nera.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e manca sempre meno all’apertura ufficiale delle trattative invernali.

Tutte le squadre sono al lavoro per cercare i giusti rinforzi in vista della seconda parte di campionato ed il Napoli non fa certo eccezione. I campioni d’Italia in carica hanno individuato le zone di campo da andare a sistemare in vista della seconda parte di stagione confrontandosi anche con Mazzarri su quali siano le necessità per migliorare l’organico. Uno dei nomi fatti dal tecnico e valutati dalla società porta ad una ‘bestia nera’ della squadra azzurra.

Calciomercato Napoli, colpo di scena: in arrivo l’ex rivale

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Napoli avrebbe messo nel mirino Brahim Diaz in vista del mercato di gennaio. Il trequartista del Real Madrid sta trovando poco spazio alla corte di Ancelotti e Mazzarri sarebbe felice di averlo a disposizione per la seconda parte di campionato.

Il classe 1999 piace molto alla dirigenza dei campioni d’Italia che spesso, sia ai tempi del Milan che nel girone di Champions League contro il Real Madrid, hanno apprezzato, loro malgrado, le qualità del trequartista. L’ex Manchester City infatti ha sempre fornito ottime prestazioni contro gli azzurri mettendo a segno gol e assist che non sono passati inosservati.

Il poco spazio trovato al Real Madrid in questa prima parte di stagione potrebbe far valutare all’ex rossonero di cambiare aria in vista di gennaio. Sono molte le squadre che lo hanno messo nel mirino tra cui proprio i rossoneri ma le richieste del Real Madrid al momento spaventano. Gli spagnoli infatti non vorrebbero cedere il giocatore di nuovo in prestito ma solo a titolo definitivo e per una somma che sfiora i 30 milioni di euro.

Un esborso ingente per qualsiasi club a stagione in corso ma il Napoli resta alla finestra. La speranza del club azzurro è che possa essere decisiva la volontà del calciatore che potrebbe chiedere di andare via per giocare con maggiore continuità considerato anche che la prossima estate ci saranno gli europei e Brahim Diaz spera ancora in una chiamata della Roja. Il trequartista però gode del doppio passaporto avendo anche la nazionalità marocchina e non è da escludere che possa dare l’ok a partecipare alla Coppa d’Africa con il Marocco.