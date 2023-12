Juve, attenta! Ti attende un Napoli ferito

La Juventus troverà un Napoli ferito e decisamente rabbioso dopo la sconfitta arrivata ieri sera nel big match contro l’Inter al “Maradona“. L’anticipo della quindicesima giornata di campionato mette i bianconeri davanti a uno snodo cruciale per la stagione, dopo il pareggio strappato nel derby d’Italia e la rocambolesca vittoria a Monza che le hanno consentito di restare a meno due dai nerazzurri.

All’Allianz Stadium i campioni d’Italia in carica vorranno sicuramente riscattarsi dopo la disfatta casalinga e i torti arbitrali lamentati. Il Napoli non è apparso in grande salute, ma sicuramente il passivo di 0-3 è stato fin troppo rotondo per quanto visto in campo. C’è poi da ricordare che Victor Osimhen era solamente alla prima gara da titolare al rientro dall’infortunio e si è dovuto scontrare con uno dei migliori marcatori del campionato di Serie A: Francesco Acerbi.

La Juventus metterebbe in atto l’ennesima dimostrazione di potersi giocare lo Scudetto nonostante le problematiche relative alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri centrando un’altra vittoria nel big match contro il Napoli di venerdì sera. I bianconeri, nel post-partita del “Maradona“, sono stati riconosciuti come rivale numero uno per lo Scudetto anche da un leader come Nicolò Barella e potrebbero iniziare a sentire la pressione in una sfida così delicata. L’atteggiamento e la voglia dimostrate a Monza però sono una chiara dimostrazione delle intenzioni della Juve: senza mollare un centimetro si può arrivare oltre le aspettative. Per tenere testa a questa Inter servirà una squadra capace di andare oltre i propri limiti, a cominciare dalla sfida contro il Napoli.