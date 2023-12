Calciomercato: Correa sbarca in Italia, colpo da sogno per la Champions

In vista della prossima sessione di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti a bocca aperta. La big di Serie A, per puntare con decisione alla Champions League, mette gli occhi su Angel Correa, talento dell’Atletico Madrid che, dunque, si prepara a sbarcare in Italia. Si tratta di un colpo che fa esultare i tifosi.

Il mercato di gennaio, per moli club del nostro campionato, rappresenta una sessione a dir poco importante. E’ un’occasione, quella che si presenta all’orizzonte, da non sciupare, soprattutto se si vuole alzare l’asticella, come si suol dire. O magari correggere il tiro. Una big, in tal senso, è pronta ad affondare il colpo per puntare in maniera importante alla UEFA Champions League. L’obiettivo è quello di provare ad assicurarsi le prestazioni di Angel Correa, talento della Nazionale argentina e dell’Atletico Madrid. La notizia arriva direttamente dalla Spagna e si tratta di un profilo che nel nostro campionato può fare la differenza. Andiamo a scoprire i retroscena di questo affare ed a studiarne i dettagli.

L’argentino pronto a sbarcare in Serie A

Nella stagione attualmente in corso, il talento argentino Angel Correa sta trovando meno spazio del previsto. Complice, in tal senso, l’altissimo rendimento offerto soprattutto da Griezmann e Morata. La situazione non lo lascia certamente sereno e per questo si sta guardando attorno.

La Roma, stando a quanto raccontato da “todofichajes.com”, vuole approfittarne. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e, di conseguenza, la prossima estate potrebbe essere l’ultima chance dell’Atletico Madrid per cederlo a cifre importanti. I giallorossi, a quanto si legge, non sono per niente intimoriti dalle richieste dei colchoneros. Vediamo perché.

La Roma mette Correa nel mirino: le ultime

Non è la prima volta che il suo profilo finisce nel mirino di club italiani. Era stato, già in passato, seguito anche dal Milan e dalla Juventus, che però non erano riuscite a trovare la quadra. Né per questioni di ingaggio ma anche per la posizione dell’Atletico Madrid. Ora ci prova la Roma per Correa. I 35 milioni che chiedono i colchoneros potrebbero arrivare ad essere disponibili grazie alla cessione, inevitabile, di Abraham. Insomma, da come ne parlano in Spagna si tratta di una pista caldissima in vista della prossima estate.