Caos in Formula 1, Kubica spiazza tutti “Come una bambola gonfiabile”

Rivelazioni a dir poco spiazzanti quelle che hanno visto come protagonista un pilota che ha scritto comunque pagine importanti della Formula 1, Robert Kubica

Come tutti ben sanno la sua carriera poteva essere molto promettente. Nel corso della sua vita da pilota Kubica ha militato tra BMW Sauber e Renault. Anche se, purtroppo, ha dovuto avere a che fare con un bel po’ di sfortuna per via di un incidente che lo ha visto protagonista. Ricordiamo che il tutto avvenne nel Rally Ronde di Andora nel febbraio del 2011.

Non un periodo facile visto che all’epica il pilota, che aveva 27 anni, rischiò seriamente la vita in un urto contro un guardrail di una curva. La stessa che sventrò completamente la sua vettura. Insomma, vivo per miracolo. Nelle ultime ore si sta nuovamente parlando di lui per via di alcune dichiarazioni che non sono affatto passate inosservate.

Sognava il grande passaggio in Ferrari. Anche perché era cosa fatta il trasferimento suo nella scuderia di Maranello. Ed invece non se ne fece più nulla per via, appunto, di questo terribile incidente. Lo stesso che gli procurò la frattura della gamba destra, con tanto di emorragia interna, lesioni multiple a mano, spalla e braccio destro. Solamente dopo alcune operazioni in cui è stato sottoposto potette mettere alle spalle quel difficile momento. Anche se non è stato affatto facile. Per il semplice motivo che il suo braccio destro non ha più la funzionalità di un tempo.

Kubica e la rivelazione sulla Formula E che spiazza tutti

Una carriera quella di Kubica che, ovviamente, non è proseguita in Ferrari (dove sognava fortemente di essere il compagno di Fernando Alonso all’epoca). Proseguita nel DTM e nel WEC. Pochi giorni fa è stata diramata la notizia ufficiale del suo ingresso nel team AF Corse per correre nel 2024 con la Ferrari 499P.

In una intervista che ha rilasciato durante il podcast ‘Gurulandia‘ si è soffermato sulle ultime offerte che gli sono arrivare in questi anni. In particolar modo da parte della Formula E. Anche se, a dire il vero, la sua opinione in merito a questo ambiente non è per nulla positivo.

Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Non mi piace, ho avuto varie proposte e ho rifiutato anche un sacco di soldi. Ho una similitudine molto forte. È come fare sesso con una bambola gonfiabile. Ovvero? Non fa rumore. Ovviamente non mi sono mai cimentato, ma posso immaginare che sia così”. Non l’ho mai fatto, ma immagino”. Più chiaro di così…