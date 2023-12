Milan in vantaggio e pronto a chiudere: il grande talento sarà rossonero

Il Milan è pronto a definire l’affare per un giocatore, che ha tutti i tratti del talento pronto a esplodere e sorprendere.

Nonostante i cambi dirigenziali dell’ultimo anno in casa Milan, la società ha un must che non è stato modificato: la ricerca di giovani talenti, in erba, che rappresentino l’investimento adeguato per il futuro. Ad esempio, il serbo Matija Popovic è un trequartista/esterno da tempo seguito dai rossoneri, pronti all’assalto definitivo per portarlo in Italia dal Partizan Belgrado.

Tuttavia, secondo quanto riferisce ‘Sportitalia’, non è qui che si fermano i rossoneri. Da circa un mese, infatti, la società italiana starerebbe osservando Assan Ouédraogo, giovane classe 2006 dello Schalke-04. Il centrocampista tedesco è dotato di evidenti qualità tecniche, che hanno portato il club a blindarlo quanto prima per evitare una cessione a prezzi stracciati e/o trattenerlo quanto più a lungo in patria.

Chiunque volesse avvicinarsi al giocatore, infatti, dovrà fare i conti con una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Ciò non ha inibito il Milan dal pressing su Assan Ouedraogo, che va avanti da oltre un mese, bensì esistono anche delle temibili concorrenti. D’altronde le promesse sono eccellenti: il centrale di mediana è fisicamente imponente coi suoi 191 cm ed è dotato anche nel temperamento, gestendo tempi e azioni. Inoltre, può essere spostato anche quale metro più in avanti o giostrato come esterno sinistro d’attacco, in circostanze di necessità.

Il Milan sul centrocampista del futuro, ma non è solo: occhio alla concorrenza

In base alle ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore è seguito da alcune big europee, fra le quali ci sarebbero anche gli storici rivali del Milan, ovvero l’Inter, che avrebbe effettuato i sondaggi di dovere. Tuttavia, i rossoneri al momento godono di un vantaggio temporale importante, che potrebbe fare leva sulla riconoscenza da parte di Ouedraogo. L’affare sarebbe da realizzarsi in occasione della prossima estate, a campionati fermi, ma gennaio sarà l’ulteriore occasione per approfondire dei rapporti già instaurati.

Anche la Juventus a sua volta avrebbe acceso i fari da alcune settimane sul centrocampista 17enne alla pari del Bayern Monaco. I bianconeri avrebbero volentieri approfittato dell’ottimo rapporto con lo Schalke 04, circa l’affare che nel 2020 ha portato in Italia Weston McKennie, ma chi tardi arriva… male alloggia. Il Milan non intende mollare e prosegue convinto e spedito per il giocatore, che potrebbe tanto giovare alla mediana rossonera.