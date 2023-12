Annalisa lascia senza parole: visione rovente

Spettacolo assoluto nell’ultimo scatto di Annalisa, la cantante entusiasma i suoi fan come al solito: eleganza seducente da sballo

C’era grande attesa e curiosità, in questi giorni, tra gli appassionati di musica per capire quali sarebbero stati i cantanti scelti per il prossimo Festival di Sanremo. Nell’edizione del 2024, la lista degli interpreti in gara sarà di tutto rispetto e tra i nomi pronunciati dal conduttore Amadeus ce n’è uno per i quali il pubblico già stravede: è quello di Annalisa.

La cantante ligure, 38 anni, nell’ultimo decennio è stata senza dubbio una delle interpreti più apprezzate, raccogliendo grandi successi a ripetizione. Sta andando a ruba anche il suo ultimo album, E poi siamo finiti nel vortice, con singoli che stanno spopolando, compreso l’ultimo, dal titolo Euforia.

Un nome che descrive bene l’entusiasmo attorno a lei per il suo ritorno, di nuovo, all’Ariston. Questa volta più che mai, forse, con ambizioni di vittoria, dopo che nelle precedenti partecipazioni, nonostante il suo talento, non sia mai riuscita ad andare oltre un terzo posto conquistato nel 2018. Alle sue spalle c’è un pubblico che la spinge con forza e sogna di vederla finalmente trionfare, nelle quote la troviamo infatti già tra le favorite insieme a Mahmood, che il Festival lo ha vinto già due volte, e ai Negramaro.

Annalisa, primo piano da capogiro: ogni dettaglio è di sensualità infinita, fan scatenati

Annalisa decide di sondare il clima tra i suoi sostenitori con uno scatto che manda tutti fuori di testa, una bellezza da capogiro che come sempre non passa inosservata.

Il filtro in bianco e nero esalta il suo sguardo magnetico e i suoi lineamenti dolci e seducenti al tempo stesso, con una posa che accende la fantasia. Scollatura coperta da una gamba raccolta al petto, tutti i dettagli conferiscono sensualità infinita all’immagine.

E tra i commenti giungono incoraggiamenti a tutto spiano. Lei chiede “Siamo pronti a portare il vortice fino a Sanremo?” e le risposte sono tutto un programma: “Alza il leoncino e porta il vortice all’Eurovision, siamo tutti con te”, “Devi vincere questa volta, è il tuo momento”, “Siamo pronti a prenderci l’Ariston”, “Insieme a te ovunque, la valigia è già pronta”, “Quest’anno tocca vincere dai”, “Con il talento che hai è impossibile che tu non abbia ancora vinto il Festival”. Ne vedremo delle belle tra qualche mese a Sanremo, questo è certo.