Bufera Fognini, dal caos al sogno: annuncio a sorpresa

Il trionfo della Nazionale italiana di tennis in Coppa Davis non ha spento le polemiche sul gruppo azzurro. Fabio Fognini ha fatto parlare di sè

La conquista della Coppa Davis dopo quasi mezzo secolo, arrivata soprattutto grazie alle prestazioni maiuscole di Jannik Sinner, non ha spento affatto le polemiche intorno alla squadra azzurra. Il capitano non giocatore, Filippo Volandri, è stato al centro di attacchi piuttosto pesanti da parte del grande escluso dalle convocazioni per Malaga.

Stiamo parlando di Fabio Fognini che attraverso i social ha dato sfogo a tutta la sua rabbia, con Volandri come probabile destinatario delle sue intemerate. A trentasei anni compiuti il tennista sanremese non si sente affatto vicino alla pensione, tutt’altro. “Ho ancora tanta energia da poter mettere su un campo da tennis“, ha dichiarato in più occasione Fognini.

In realtà Fognini non sembra più in grado di raggiungere i vertici in termini di risultati e prestazioni toccati negli anni scorsi: il trionfo a Montecarlo nel 2019 e i quarti di finale del Roland Garros raggiunti nel 2011 sono meravigliosi ricordi che si fanno via via più sfuocati. Il grande talento del tennis italiano che quattro anni fa arrivò fino alla 9/a posizione nel Ranking Atp forse non c’è più.

Ciò non significa che la voglia di giocare e di stupire lo abbiano abbandonato. A trentasei anni compiuti, gli stessi di Novak Djokovic, il giocatore sanremese è intenzionato a regalare grandi sorprese nella prossima stagione, un 2024 che si annuncia spettacolare e intenso più che mai.

Fognini, la bufera è passata: via libera ai sogni per il 2024

Fognini è sposato da sette anni con un’altra star del tennis, la splendida Flavia Pennetta. La campionessa brindisina ha realizzato quello che per giocatrici e giocatori è rimasto solo un sogno, la conquista di un torneo del Grande Slam. Grazie alla vittoria agli Open USA in finale contro un’altra italiana, Roberta Vinci, la Pennetta è entrata nella leggenda dello sport italiano.

E ora, nei panni della compagna di Fognini, ha rivelato in un’intervista rilasciata a LaPresse quali siano i reali obiettivi del marito in vista della prossima stagione: “Credo che Fabio abbia un sogno che intende realizzare a tutti i costi, quello di tornare nel gruppo azzurro della Coppa Davis“.

Per far sì che il desiderio diventi realtà Fognini dovrà prendere parte a tornei di grande richiamo dove poter mettersi in mostra. Il primo, a gennaio, sono gli Australian Open che si disputano sul cemento di Melbourne. “Farò vedere a tutti chi sono ancora“, ripete da settimane. I tifosi italiani non aspettano altro.