Calciomercato: il nuovo Lewandowski in Serie A, colpo da 10 milioni

Nel mondo del calcio trovare dei bomber nel vero senso della parola sta diventando sempre più difficile. Una delle icone, in tal senso, di questo ruolo è Robert Lewandowski, che continua a segnare con una frequenza impressionante anche in quel di Barcellona. In tal senso, l’erede del bomber polacco è pronto a sbarcare in Serie A.

I paragoni nel mondo del calcio sono all’ordine del giorno, come si suol dire. E talvolta si sprecano. Di tanto in tanto, infatti, salta fuori sempre l’erede di qualche grande giocatore del passato o di qualcuno che magari si trova sul viale del tramonto. Stavolta, però, guardando questo talento, si ha davvero l’impressione di vedere all’opera il primo Robert Lewandowski. In tal senso una big di Serie A è pronta a fiondarsi su di lui per assicurarsene le prestazioni con un affare in termini economici davvero importante. Basta, per così dire, un investimento da 10 milioni di euro circa per questo giocatore, che ambisce allo sbarco nella massima serie italiana.

Il nuovo Lewandowski in Serie A: colpo a sorpresa

La Serie A sta diventando sempre di più un trampolino di lancio per i talenti in giro per il mondo. Diversi club, complici anche le difficoltà economiche, si vedono costretti a guardarsi attorno per scovare profili giovani a basso costo da valorizzare e poi rivendere.

In tal senso, stando a quanto raccontato da “Calciomercato.it“, l’Atalanta ha messo nel mirino Adrian Benedyczak, talento del Parma. Pagato dagli emiliani 2 milioni di euro, il suo valore già ora si aggira tra i 7 ed i 10 milioni di euro. L’affare potrebbe andare in porto già a gennaio, con il giocatore che resterebbe a Parma in prestito fino a fine anno.

Atalanta, occhi su Benedyczak del Parma

Classe 2000, il bomber polacco con la maglia del Parma sta impressionando tutti in questa stagione. Ha segnato, infatti, in stagione, tra Serie B e Coppa Italia, 8 gol in 15 partite. Si ha la sensazione che sia arrivato ad un livello di maturità importante. Pur non essendo proprio un ragazzino, è ancora grezzo ma ha dei margini di crescita davvero importanti. L’Atalanta, come al solito, presta sempre una enorme attenzione ai giovani talenti ed il prossimo ragazzo su cui lavorerà Gian Piero Gasperini pare che sarà Adrian Benedyczak.