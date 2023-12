Milan all’assalto: i rossoneri vogliono riportare il flop in A

L’intenzione del Milan è quella di riportare un calciatore nuovamente in Serie A, un campionato che conosce molto bene visto che ci ha giocato per qualche tempo

L’avventura di un calciatore ex Serie A in un top club estero non sta andando secondo le aspettative. Tanto è vero che i suoi tifosi sono sempre più convinti che sia stato un acquisto flop da parte della società. La stessa che sta seriamente pensando di venderlo in vista della prossima sessione invernale del calciomercato di gennaio.

Ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili. In merito a ciò anche il Milan potrebbe seriamente chiedere informazioni per il difensore che, nel suo periodo in Italia, è stato considerato come uno dei migliori prospetti.

Non è affatto un mistero che la società rossonera sia intenzionata a rinforzare il reparto difensivo in vista del prossimo calciomercato di gennaio. Soprattutto per i tantissimi infortuni che hanno colpito i centrali di Stefano Pioli. Cardinale, infatti, intende effettuare un regalo non solo al suo allenatore, ma anche all’ambiente rossonero. Si procederà ad un acquisto molto importante che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Milan, l’obiettivo è riportarlo in A: il “flop” può vestire rossonero

In casa Milan mirino su uno che conosca anche il campionato italiano. Ed il profilo già c’è. Si tratta di Jakub Kiwior, vecchia conoscenza della Serie A, visto che ha militato nello Spezia. Con la squadra ligure ha impressionato tutti. In primis la sua nazionale che lo ha convocato e fatto giocare titolare, con la Polonia, nell’ultima Coppa del Mondo disputata in Qatar. Le sue prestazioni hanno convinto anche un top club come l’Arsenal a puntare forte su di lui.

Il suo passaggio, nel gennaio di quest’anno, ha fatto molto chiacchierare. 20 milioni di sterline per prelevarlo dagli ‘aquilotti’. Anche se, il suo rendimento nel Regno Unito, non è stato assolutamente da ricordare. Pochissime le apparizioni in cui è stato schierato da Mikel Arteta. In quelle poche presenze, però, non ha per nulla impressionato gli addetti ai lavori dei ‘Gunners’ che potrebbero seriamente pensare di cederlo.

Magari ad un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri, a questo punto, ci possono seriamente pensare visto che un difensore, in questo momento per Pioli, serve davvero come il pane. Attenzione però visto che la trattativa potrebbe non essere delle più semplici. Altre squadre potrebbero mostrare interesse per il forte difensore polacco.