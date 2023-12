Tennis Vs Padel, finalmente insieme: oggi è il giorno della verità

Il mondo del tennis ha avuto una crescita impressionante negli ultimi anni. E anche a TvPlay è pronto ad esplodere definitivamente.

Quella appena conclusa è stata una delle più grandi stagioni della storia recente del tennis. Questo sport appare in costante crescita e soprattutto il movimento italiano ha avuto un grande sviluppo, sotto spinta e grande lavoro del presidente della FIT Angelo Binaghi. In questo momento possiamo considerare il tennis come lo sport più seguito in Italia dopo il calcio.

E proprio in queste ore, precisamente alle ore 14, partirà ufficialmente la trasmissione “Padel vs Tennis” sul canale Twitch di TvPlay. Alla conduzione avremo Enrico Camelio e Francesco Di Giovambattista. I primi ospiti per l’episodio odierno sono l’ex tennista e commentatore di Supertennis Marco Meneschincheri che si occuperà del lato tennistico in primis mentre per il padel c’è la prima voce di Sky sulle trasmissioni di Padel Alessandro Lupi. La trasmissione comincia oggi e porterà tanti ospiti e grande interesse attorno alla materia.

L’esplosione di Jannik Sinner in questo 2023 ha portato alla crescita fragorosa di questo sport e più volte nelle ultime settimane vi sono stati record di ascolti per le sfide alle Atp Finals di Torino e soprattutto in Coppa Davis. Dopo ben 47 anni e una lunga attesa Jannik Sinner e tutta la squadra capitanata da Filippo Volandri ha conquistato la seconda Coppa Davis della storia azzurra, un risultato incredibile.

Jannik Sinner pronto a trascinare l’Italia del tennis

In questo 2023 Sinner ha ottenuto risultati importanti, ha vinto il primo 1000 della carriera in Canada ed ha raggiunto la semifinale a Wimbledon. Gli ultimi mesi hanno inoltre certificato una crescita clamorosa e l’azzurro è un serio candidato alla vittoria Slam nella prossima stagione. E tutti – a partire da Binaghi – sognano Sinner come numero uno al mondo. Un risultato che trascinerebbe il mondo del tennis sempre più in alto.

Ma non c’è solo il tennis. Negli ultimi anni l’Italia ha visto la crescita del Padel, uno sport nuovo che ha portato sempre più praticanti nel nostro paese. Uomini o donne, giovani o più anziani, tutti si sono immersi in questo mondo e il Padel è una grande realtà nel nostro paese. Anche ex calciatori hanno lanciato la moda del Padel e questo sport è uno dei più curiosi e interessanti degli ultimi anni. Insomma parte Tennis vs Padel, seguiteci tutti dalle ore 14!