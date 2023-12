Tegola per la Nazionale: la condanna è ufficiale, Mondiale a rischio

Brutte notizie per una Nazionale. La condanna è diventata ufficiale e a questo punto il Mondiale è a forte rischio.

Non arrivano sicuramente buone notizie per una Nazionale. E’ aggiornamento di poco fa, infatti, una condanna che potrebbe complicare (e non poco) la situazione anche in ottica 2026.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, tra le condanne esterne a questa vicenda potrebbe esserci anche l’esclusione dal Mondiale. Si tratta naturalmente di un qualcosa di estremo, ma tutto può succedere e a questo punto il quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane. Di certo le notizie non sono assolutamente positive.

Arriva la condanna: il Mondiale è a rischio

La corsa al Mondiale deve ancora entrare nel vivo, ma per una Nazionale potrebbe fermarsi in anticipo. Il condizionale è d’obbligo considerando che, almeno per il momento, non si hanno assolutamente certezze. Ma la strada rischia di essere segnata e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio come si evolverà la situazione e quale sarà la strada da prendere. Di certo le notizie non sono assolutamente positive e vedremo cosa succederà in futuro.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Nazionale che rischia la stangata è il Brasile. E’ notizia di poco fa, infatti, la condanna ufficiale al presidente della Federcalcio per aver ottenuto la nomina in maniera illegale. Questo non dovrebbe toccare direttamente la Nazionale, ma tra le condanne ‘esterne’ c’è anche la possibilità di una esclusione dal prossimo Mondiale. E’ comunque una ipotesi molto complicata considerando che difficilmente si adotterà il pugno duro.

Resta comunque da seguire con attenzione le prossime settimane per capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le decisioni. Di certo in questo momento le ipotesi sono diverse e bisogna attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Il Brasile attende per conoscere il suo futuro

Il Brasile attende per conoscere il suo futuro. La condanna del presidente federale non è sicuramente una buona notizia. A questo punto il Mondiale sembra essere a forte rischio, ma non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze. Di certo è una situazione che continuerà a tenere banco ancora per molto tempo non solo in Italia.