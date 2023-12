Scambio in Premier con Dumfires: l’Inter ha deciso

Denzel Dumfries via dalla Milano nerazzurra con lo scambio: ecco la clamorosa ipotesi che arriva dalla big inglese

Meno di due anni e mezzo e Denzel Dumfries è riuscito, dopo una fase di assestamento, a conquistare tutti in casa Inter. Il laterale olandese ci ha messo del tempo ad ambientarsi nel calcio italiano e soprattutto ai dettami tattici di Simone Inzaghi: adesso, però, è uno dei grandi protagonisti della stagione nerazzurra.

Come quinto di centrocampo, sulla destra, l’ex PSV ha dimostrato di essere efficace – grazie a lunghe leve ed un fisico possente – tanto in fase offensiva quanto soprattutto in quella di non possesso. Un calciatore totale che sta facendo le fortune dell’Inter. Giunto alla corte di Inzaghi per circa 14 milioni, adesso la sua valutazione è più che triplicata: a maggior ragione visto che ora come ora nessuno in casa Inter è orientato ad aprire all’addio del calciatore. 50 milioni potrebbero però bastare per provare ad aprire uno spiraglio, anche se rimane una possibilità decisamente improbabile.

Al punto che l’Inter sta lavorando a stretto giro al rinnovo del calciatore che rimane sotto contratto con la società meneghina fino al 30 giugno 2025. Qualcosa però nei prossimi mesi potrebbe cambiare, come riferito nelle ultime ore dal portale ‘Interlive.it’. Marotta e Ausilio non volendosi far trovare impreparati starebbero tenendo calde alcune piste, per dei profili che convincerebbero Simone Inzaghi. Da Mazraoui del Bayern Monaco a soprattutto Buchanan del Club Brugge.

L’ex obiettivo per Dumfries: la scelta di Marotta

La sorpresa, però, rischia di arrivare direttamente dall’Inghilterra dove club come Chelsea e Manchester United nel recente passato hanno sondato con forza il terreno per Dumfries. In questo caso, però, la società in pole position sarebbe il Tottenham.

I londinesi avrebbero l’idea di mettere sul piatto uno scambio terzino per terzino, con il brasiliano Emerson Royal come contropartita nell’affare. Valutato dal Tottenham circa 35 milioni di euro, il laterale verdeoro ha 24 anni e non sta trovando grosso spazio con Postecoglou. Anche il Real Madrid sembrerebbe essere interessato a lui anche se la società di Florentino Perez non si svenerebbe per arrivare a Emerson Royal: 20 milioni la probabile offerta estiva che gli ‘Spurs’ rispedirebbero subito al mittente.

La preferenza è sempre quella di concedere il laterale all’Inter per mettere le mani su Dumfries, un calciatore che piace molto a Postecoglou e che in Premier League per doti fisiche e tecniche potrebbe fare il definitivo salto di qualità. L’Inter, però, sarebbe certa di rifiutare: o 50 milioni cash o niente.

E se i discorsi per il rinnovo dell’olandese dovessero protrarsi troppo a lungo, allora non è escluso che Marotta potrebbe anche fare un piccolo sconto agli inglesi: staremo a vedere come andrà a finire durante la prossima sessione estiva di calciomercato.