Tutto trasparente: Elodie lascia completamente senza fiato

Elodie gioca con le trasparenze e manda i fan in visibilio: la popstar è semplicemente scatenata. L’ultimo look è spaziale

Mai come in questo periodo, Elodie si sta prendendo la scena ed è la protagonista assoluta, dal vivo e sui social. Un momento magico per l’artista romana, che si conferma tra le cantanti del momento e con una fama che dall’Italia la sta rendendo celebre anche all’esterno dei nostri confini.

I suoi grandi successi sono sotto gli occhi di tutti, la potenza della sua voce sbanca su tutte le piattaforme e il suo fascino e la sua sensualità lasciano il segno. In particolare, nel tour nei palazzetti che la sta vedendo in scena da qualche settimana e che ha fatto registrare numeri clamorosi. Sold out ovunque, una sorpresa fino ad un certo punto visto di chi stiamo parlando.

Elodie è ormai una icona di femminilità e sensualità a 360 gradi e ha scatenato la passione del pubblico nei palazzetti di Milano, Napoli, Roma e Firenze. Il trionfo di pubblico è stato tale che è stato deciso di inserire una ultima data, originariamente non prevista, per una conclusione con il botto. Sabato al Forum di Assago l’ultimo atto di un viaggio meraviglioso, per Elodie e per tutti i suoi fan.

Elodie da’ spettacolo, una vera bomba: il palco diventa rovente, curve in bella vista da ogni prospettiva

Nel frattempo, anche a Firenze Elodie ha realizzato l’ennesimo capolavoro, meritandosi l’ovazione del pubblico adorante del Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano. Un concerto ancora una volta improntato a grandissime emozioni e a una esibizione traboccante fascino esplosivo.

Le performance di Elodie, ormai lo sappiamo, si compongono non solo dell’esecuzione dei suoi brani più acclamati, ma anche con coreografie da urlo. In mezzo al corpo di ballo, spicca lei, con look sempre più audaci e trasgressivi. Le immagini in questi giorni hanno fatto parlare moltissimo il pubblico dei social, dividendo l’opinione pubblica tra i sostenitori a prescindere e chi ha polemizzato con il suo fare troppo esibizionista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Di sicuro, Elodie non lascia indifferenti ed ecco come si era presentata al suo pubblico, con un video dal backstage in cui ancora una volta sono salite alla ribalta trasparenze da sballo. Per i suoi circa tre milioni e mezzo di followers su Instagram, l’ennesima occasione per manifestare tutto il loro apprezzamento: “Ci fosse un abito che ti sta male”, “Sei come la Nazionale del 2006”, “Sei atomica”, “Fai venire i brividi”.