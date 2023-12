Inter, colpo in Arabia Saudita: affare fatto

L’Inter è sempre molto attenta ai colpi in entrata, ma attenzione alla cessione eccellente: assalto dall’Arabia Saudita

Ci saranno colpi importanti in casa nerazzurra per puntare anche al Triplete. Già nel 2010 l’Inter l’ha raggiunto grazie a Josè Mourinho, condottiero autentico di quella stagione trionfante. Ora lo stesso Simone Inzaghi proverà ad andare fino in fondo in ogni competizione con il sogno Scudetto e Champions League. A gennaio arriveranno nuovi rinforzi, ma attenzione anche alla cessione da urlo.

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Il club nerazzurro potrebbe chiudere colpi da urlo per rinforzare sempre di più la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ora la lotta con la Juventus in ottica Scudetto sarà serrata fino al termine della stagione: un duello avvincente per decretare così la prossima vincitrice del tricolore dopo il trionfo del Napoli. Di pari passo, i nerazzurri continuano a lavorare sul campo ma anche sul fronte calciomercato.

Inter, chiusura immediata: affare da urlo

Una nuova indiscrezione di calciomercato in ottica futura che interessa da vicino la squadra di Simone Inzaghi. Fino a giugno resterà in maglia nerazzurra, ma sarà subito pronta la rivoluzione di Beppe Marotta per sostituirlo all’altezza.

Come svelato dal giornalista esperto di calciomercato, Ekrem KONUR, Al-Shabab and Al-Ettifaq potrebbero pensare alla chiusura per il centravanti cileno dell’Inter, Alexis Sanchez, che è tornato protagonista in maglia nerazzurra dopo l’addio di un anno fa. Dal Marsiglia ha voluto a tutti i costi l’Inter per mettersi in mostra ancora una volta contribuendo con la sua personalità fuori dal comune. Ora è pronto così anche il suo addio volando così in Arabia Saudita al termine della stagione.

Una rivoluzione totale per pensare a nuovi colpi da urlo nel reparto offensivo. Sanchez è tornato per contribuire alle vittorie di questa stagione, ma il suo destino sarà in Arabia Saudita con tante big pronte ad acquistarlo.

Un momento decisivo per pensare in grande tra acquisti e cessioni eccellenti. Il club nerazzurro potrebbe anche cambiare proprietà al termine della stagione: la famiglia Zhang sarebbe sul punto di trovare nuovi acquirenti provenienti proprio dal mondo saudita.

Nessuna paura per Lautaro Martinez che è voglioso di rinnovare il suo contratto con l’Inter. Un prolungamento da urlo per ambire a risultati sempre più avvincenti. I nerazzurri proveranno così a chiudere subito l’affare per blindarlo al più presto.