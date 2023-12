Nadal, annuncio a sorpresa: nessuno se lo aspettava

L’ultimo annuncio su Rafa Nadal spiazza un po’ tutto il mondo del tennis: la novità per lo spagnolo tiene sulla corda per il 2024

Il tennista Rafa Nadal cercherà di ripartire con slancio dopo un 2023 passato quasi tutto in infermeria. Il recupero dello spagnolo è ancora uno dei temi caldi per gli appassionati di tennis.

La grande stagione vissuta dal tennis mondiale ha avuto un grande assente come Rafael Nadal: il campionissimo iberico è stato frenato dai tanti problemi fisici che lo martoriavano da tempo. La corsa alle vittorie ha coinvolto grandi tennisti come Novak Djokovic (trionfatore agli Atp di Torino) e grandi speranze come Carlos Alcaraz ma soprattutto l’italiano Jannik Sinner, con tanto di Coppa Davis conquistata recentemente.

Nadal ha osservato tutti da casa e ha aumentato la sua voglia di rivalsa per il 2024: lo spagnolo non si dà di certo per vinto. Un annuncio sul futuro del tennista è ora al centro dell’attenzione. Il ritorno al 100% è ciò che si auspicano i tifosi di tutto il mondo.

Nadal, l’annuncio infiamma i fan

Le sue epiche sfide contro Djokovic e Federer sono rimaste nella storia del tennis, ed è stato uno dei maggiori interpreti degli anni Duemila e recentemente ha annunciato come continuerà a lottare nella stagione 2024. Nadal non guarderà le competizioni e i risultati nel breve periodo, ma la voglia di giocare è tanta e ripartirà da una posizione Ranking non troppo lusinghiera (è alla posizione 668) ma con tanta carica addosso. La conferma di ciò arriva dalle parole dello Zio Toni: Nadal vorrebbe vincere il Roland Garros.

Una bomba per il mondo del tennis, visto che una vittoria del genere porterebbe lo spagnolo probabilmente a chiudere la carriera con il botto. Rafa sta lottando per tornare in forma, l’obiettivo che si pone è decisamente ambizioso come rivela Toni Nadal ai microfoni di ‘Tmc Sport’: “Vincere sarà difficile ma non impossibile, è complicato battere gente in salute come Djokovic o Alcaraz ma penso che se Rafael tornerà in piena salute potrà vincere il Roland Garros e stupire tutti”.

Un annuncio che sta facendo discutere il mondo del tennis, una eventuale vittoria di Nadal in Francia sarebbe pazzesca. La competizione sarà disputata dal 20 maggio al 9 giugno 2024 e Nadal avrà tutto il tempo di prepararsi al meglio. Il suo obiettivo, intanto, è quello di scalare posizioni e gerarchie, un campione come lui sceso nei bassifondi nel ranking vorrà risalire a colpi di vittorie un po’ in tutti i tornei a disposizione nel 2024.