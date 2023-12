Dall’Inter al Milan: il via libera è solo una fregatura

Rischio beffa in sede di calciomercato per Milan ed Inter che vedono sfumare un colpo in vista della prossima sessione di trattative.

Si complica in maniera netta la strada di Milan ed Inter verso un obiettivo di mercato delle due squadre milanesi che rischiano di dover dare l’addio ad un sogno.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale delle trattative di mercato invernali con il mese di gennaio che potrebbe regalare agli allenatori quei tasselli necessari per vivere al meglio la seconda parte di stagione. Milan ed Inter hanno ricevuto una brutta notizia in vista del prossimo mese con le due squadre meneghine che con ogni probabilità dovranno dire addio alla possibilità di arrivare ad un giovane talento.

Calciomercato, beffa per Milan ed Inter: brutte notizie

Secondo quanto affermato da Teamtalk.com, il Barcellona si sarebbe tirato fuori dalla corsa a Claudio Echeverri, lasciando però spazio al duello tra Chelsea e Manchester City con le due squadre inglesi pronte a darsi battaglia per assicurarselo già in vista del mercato di gennaio.

Se da una parte giunge la buona notizia del Barcellona fuori dalla corsa per il giovane argentino, dall’altra sa di condanna la sfida tra Chelsea e Manchester City, probabilmente due tra le squadre maggiormente attrezzate economicamente per assicurarsi un calciatore. Uno scoglio troppo grande per le due squadre di Milano che però continuano a seguire da vicino la situazione, pronte a muoversi nel caso in cui si presentasse l’opportunità.

Il trequartista, classe 2006, è considerato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in ottica futura e le squadre inglesi sono pronte all’investimento per assicurarsi il suo cartellino. Il contratto con il River Plate scadrà esattamente tra un anno con il club sudamericano che non può chiedere una somma troppo alta per un giovane talento che si è da poco affacciato al ‘calcio dei grandi’ e che tra 12 mesi vedrà terminare il suo accordo.

Il Milan nel frattempo lavora su diversi fronti, primo tra tutti la difesa. I rossoneri, ad un passo da Juan Miranda del Betis per 4 milioni di euro, sono vicini dal richiamare dal prestito Matteo Gabbia, ceduto al Villarreal durante la scorsa estate. In casa Inter invece al momento tutto sembra fermo con i nerazzurri pronti ad intervenire nel caso in cui si dovesse presentare qualche occasione ad un buon prezzo in vista di gennaio.