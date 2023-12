Milan, crisi senza fine. E Leão non è il salvatore

Sono passate 24 ore e corre sempre più la sensazione che la crisi del Milan sia senza fine. I rossoneri hanno perso una gara meritatamente di fronte ad una Atalanta tutt’altro che in salute. E non basta la magia di Muriel a spiegare tutto. Non basterà probabilmente nemmeno il rientro di Rafa Leão, la cui presenza non aveva cambiato le sorti delle gare nel mese precedente.

MILAN, DIFESA DA INCUBO

Tre gol presi che potevano essere anche di più, contro un avversario privo del suo centravanti titolare. Certo, il Milan può recriminare sull’assenza di tutti i centrali tranne Fikayo Tomori. Tuttavia, in casa rossonera sono troppe le distrazioni e gli spazi concessi. La squadra rossonera si muove male di reparto, alcuni giocatori perdono frequentemente la concentrazione. Non basta la presenza di Theo Hernandez, terzino sinistro adattato centrale, per giustificare la facilità con cui l’Atalanta arrivava in area di rigore.

Alla difesa del Milan sembra mancare anche la protezione del centrocampo, sempre troppo leggero nell’affrontare le situazioni senza il pallone. Anche la scelta di Theo, seppur non da bocciatura totale, lascia perplessi. Stefano Pioli continua infatti a convocare il giovane Jan Carlo Simic, eppure ancora non lo ha ancora proposto. La sensazione è Simic, diretto dal buon Tomori di questa prima parte di stagione potrebbe fare comunque bene. Inoltre, permetterebbe al Milan di ritrovare Theo a sinistra nel ruolo in cui è decisivo.

LA SOLUZIONE NON È LEÃO

In casa Milan sembra esserci attesa spasmodica per il ritorno in campo di Rafael Leão. Il portoghese ha fatto un test con la Primavera ed è sembrato pronto a giocare anche mercoledì contro il Newcastle nella gara che deciderà il destino rossonero in Europa. Il Diavolo però non può certamente sperare che il numero 10 riesca davvero a ribaltare le sorti della squadra da solo. Lui, come gli altri compagni, sono stati protagonisti dell’avvio di questo momento negativo. E, anzi, Rafa non c’era nelle ultime due vittorie del Milan in campionato. Leão può essere un grande aiuto, ma non è la soluzione.