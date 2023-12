Genie Bouchard focosa sul divano: il vestito è cortissimo

Eugenie Bouchard resta sempre molto osservata dai fan, gli amanti del tennis sono sempre più rapidi dalla bellezza della canadese.

Un volto noto del tennis mondiale come Eugenie Bouchard sa come tenere viva l’attenzione del pubblico. La sua vita da influencer non conosce ostacoli, gli ultimi scatti confermano il suo grande momento di forma.

Eugenie Bouchard vuole chiudere al meglio il 2023, la sua carriera da influencer sta riscuotendo sempre più successo. Il tennis non è più il pensiero principale per la canadese, il mondo dei social le assorbe tante energie e si concentra ormai solo su come valorizzare la sua immagine.

Le vacanze arrivate in anticipo sono una sorta di toccasana per lei, Eugenie si prepara anche in vista di nuove sfide e si presenta al massimo davanti all’obiettivo. La forma fisica è invidiabile, i fan sono sempre più innamorati di lei pur senza aver una racchetta in mano.

Eugenie sbalorditiva, Bouchard star del web

La vita da influencer ormai diventa il centro dell’attenzione per Eugenie, ha ufficializzato anche di aver trovato un compagno: il suo nuovo fidanzato è Jack Brinley-Cook e si sono già concessi una vacanza di lusso nelle scorse settimane. La felicità traspare sul volto della Bouchard, intenzionata a diventare sempre più una star del web e con contenuti sempre originali. Gli ultimi scatti ne confermano l’appeal sul pubblico mondiale, gli appassionati di tennis sono super entusiasti: Eugenie Bouchard è seducente sul divano.

La visuale infiamma il pubblico, la tennista canadese sa di essere una delle star nel panorama sportivo femminile e vuole sfruttare al massimo tutto ciò. I suoi fan sono in visibilio, i dati raccolti su Instagram confermano come dovrà lavorare sempre al massimo per rimanere in vetta: sono 2,4 milioni i fan nel social delle immagini per lei. La Bouchard, per altro, si rilancia in grande stile proprio in vista di una prossima sfida da affrontare nel 2024 e che ha già fatto discutere gli sportivi.

Eugenie Bouchard giocherà a pickleball e non più a tennis. Una decisione spiazzante che è stata confermata proprio dalla sportiva canadese che si è iscritta nella lega di questo nuovo sport. Eugenie, secondo gli esperti, non ha mai totalmente recuperato da un infortunio nel 2021 e ha scelto così una nuova modalità per giocare, meno impegnativa e forse più gestibile all’interno della sua vita da influencer. Eugenie avrà il compito di essere la madrina del pickleball, una sorta di sport ibrido tra tennis, ping pong e padel.