Nadal sorprende tutti: fatto fuori Sinner, è polemica

L’annuncio con cui Nadal ha comunicato il suo imminente ritorno in campo in occasione del torneo di Brisbane è la vera novità per il 2024

Un anno dopo, il ritorno di Rafa Nadal è una straordinaria notizia per tutto il mondo del tennis. Il trentasettenne fuoriclasse maiorchino ha annunciato qualche giorno fa la ripresa dell’attività agonistica a dodici mesi esatti dal gravissimo infortunio accusato durante il match valido per il secondo turno degli Australian Open.

L’ormai famigerato muscolo ileopsoas ha ceduto di schianto, obbligando Nadal a seguire un lunghissimo percorso riabilitativo diventato ad un certo punto qualcosa di simile a un vero e proprio calvario. E ora che il peggio sembra finalmente alle spalle il vincitore di 22 titoli del Grande Slam può riassaporare il piacere unico di scendere in campo.

Un torneo altrimenti anonimo quale l’Atp 250 di Brisbane in programma tra la fine di dicembre e i primi di gennaio diventa all’improvviso un evento che sarà seguito dai principali media specializzati. Nadal ha deciso di ripartire da Brisbane come una sorta di rodaggio in vista degli Australian Open di metà gennaio.

Quale opzione migliore in fondo per esorcizzare il ricordo dell’infortunio che ripartire proprio dal luogo del delitto. Nadal in questi giorni è alle prese con una preparazione da rifinire ed affinare: il trentasettenne di Manacor vuole presentarsi in gran forma per non deludere le tante aspettative di fans e tifosi.

Nadal ‘snobba’ Sinner: le classifiche del campione spagnolo fanno infuriare i tifosi italiani

Nel frattempo Nadal ha trovato tempo e modo di divertirsi un po’: attraverso i social, sempre molto cliccati, ha infatti disegnato la figura del campione ideale, un super fuoriclasse che possieda la dote migliore dei tennisti più forti e acclamati. Sul profilo X di Olly Tennis, Nadal ha costruito il campione dei campioni attraverso scelte che non potevano non suscitare polemiche e discussioni.

Secondo il fuoriclasse di Manacor il tennista ideale deve possedere il servizio dell’ex giocatore croato Ivo Karlovic, il dritto dell’amico e rivale svizzero Roger Federer, il rovescio del campione serbo Novak Djokovic, la volée del ceco Radek Stepanek, il fisico di Carlos Alcaraz e la sua mentalità. In tutto questo il grande assente è proprio Jannik Sinner.

Forse Nadal non nutre evidentemente grande stima nei confronti del giovane campione italiano che non è apprezzato a sufficienza. Sinner avrà tempo e modo di fargli cambiare idea.