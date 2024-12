Milan, Gabbia: “La fascia di capitano? Un sogno, ma rispetto chi la indossa”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha affiancato Paulo Fonseca in conferenza stampa, in vista della gara di domani sera contro la Stella Rossa.

Che avversario affronterete?

“Non vogliamo sottovalutarlo, abbiamo preparato bene la partita. Vogliamo i tre punti”.

La Champions per riscattarvi dopo la sconfitta in campionato?

“Non deve essere l’ancora di salvataggio del campionato. Pensiamo a vincere domani, poi penseremo al Genoa”

Capitano del Milan in futuro?

“Il mio obiettivo è trasmettere quelle che sono le mie qualità, ma non mi sembra giusto parlare delle fascia adesso, rispetto chi la sta indossando. La fascia è il mio sogno, ma non è che pensarci mi rubi qualcosa dalla testa. Se arrivasse in futuro sarei felice, ma non ci penso”.

Il Milan è troppo buono?

“Dobbiamo migliorare, ce lo dice anche il mister. Siamo una squadra che gioca di reparto, quindi non essere uomo contro uomo non siamo costretti a fare interventi sull’uomo”.

Sulla fase difensiva.

“Stiamo facendo un percorso per migliorarla, facciamo degli errori, ma insieme al mister e al suo staff siamo più ordinati in campo e sappiamo cosa dobbiamo fare”.

Come ha reagito la squadra dopo la sconfitta di Bergamo?

“Quando non vince la squadra è arrabbiata, vogliamo uscire dal momento di difficoltà in campionato. Nessuno è contento dei punti che abbiamo in campionato. Ci dà fastidio perdere”.

La Champions è un sogno?

“Domani ci può aiutare a fare un passo verso gli ottavi di finale, possiamo toglierci belle soddisfazioni, ma non per questo diamo meno importanza al campionato”.