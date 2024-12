Stavolta Alonso ha stupito tutti: annuncio sul ritiro

Fernando Alonso ha davvero stupito tutti: arriva l’annuncio incredibile sul ritiro del pilota dell’Aston Martin al termine della stagione del 2024

Si è appena conclusa la stagione del 2024 di Formula 1, con l’ultima corsa del Mondiale avvenuta nella giornata di domenica. Non è stata l’annata desiderata per Fernando Alonso e in generale per la sua Aston Martin. Le ambizioni, dopo un buon 2023, erano diverse e invece l’ex campione del mondo non è riuscito a togliersi le soddisfazioni sperate al pari della sua scuderia. In molti hanno iniziato a parlare di ritiro per il classe ’81.

Il pilota è stato confermato nella monoposto anche per il 2025, in modo da allontanare queste voci. C’è però ancora chi non è convinto che lo spagnolo possa restare ancora a lungo nel circus. Le prestazioni sottotono fornite nella stagione appena conclusa potrebbero essere un motivo per decidere di farsi da parte nel medio o breve periodo. A far chiarezza, in maniera definitiva, sulla questione, ha pensato lo stesso Fernando Alonso.

Fernando Alonso prossimo al ritiro? Arriva l’annuncio

L’iberico ha chiuso il mondiale piloti al nono posto mentre la sua scuderia quinta ma con un abisso dalla quarta posizione della Mercedes. Non avevano più obiettivi da settimane, come asserito nel corso di un’intervista a margine della chiusura del mondiale di Alonso rilasciata al media spagnolo AS.

“Mi sono sentito bene e motivato tutto l’anno” asserisce l’ex Ferrari per scacciare ogni dubbio su un suo presunto rilassamento nel corso della stagione. “Anche adesso che non avevamo grandi obiettivi, ho dato il massimo fino alla fine come visto in Qatar o ad Abu Dhabi, nonostante si trattasse solo di un ottavo o nono posto”, promuovendo così il suo impegno. Poi arriva l’annuncio sul futuro, quello che più attendevano i suoi fan.

“L’impegno e la motivazione o le hai o no, non si possono trovare da un giorno all’altro. Io se parto quattordicesimo penso di arrivare a punti, se parto ottavo punto al podio. La gente pensa già al mio ritiro, a quando smetterò e devo dire che questo un po’ influenza. Se un giorno dovessi pensare di non essere motivato inizierò a pensare di dire basta, ma quel giorno è ancora lontano“ chiarisce una volta per tutte Alonso. Che poi promette battaglia in vista del 2025: “Ho sempre fame e siamo sicuri che l’anno prossimo faremo meglio come team”.