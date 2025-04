Commozione Zanardi, lacrime obbligatorie: resta il ricordo

Il ricordo di Alex Zanardi resta sempre vivo nel cuore di tutti i suoi tifosi: la foto sui social fa commuovere.

Da tempo non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. Dopo il nuovo tragico incidente che lo ha coinvolto nel giugno 2020, mentre era a bordo della sua handbike durante una tappa benefica tra le strade di Pienza, la famiglia ha scelto di chiudersi in un silenzio tombale per tenere al riparo la privacy dell’ex pilota ed anche per evitare possibili speculazioni. Tutto ciò che si sa attualmente è che sono state necessarie decine di complicatissime operazioni per tenerlo in vita, ma che le sue condizioni si sono nel tempo stabilizzate. E ora continua a lottare, come fatto nel resto della sua carriera, proseguendo in un lungo e delicato percorso di riabilitazione.

Per Zanardi si tratta del secondo tragico incidente della sua vita, dopo quello che nel lontano 2001 lo costrinse all’amputazione di entrambe le gambe per un drammatico scontro in pista mentre era impegnato in una gara della CART. Da quel momento la sua vita è inevitabilmente cambiata, ma è diventata al tempo stesso una storia di grande ispirazione. Perché Alex Zanardi, nonostante tutto, non si è mai arreso ed è andato avanti. Ha scoperto la handbike e l’ha resa la sua nuova passione, così forte da portarlo a vincere anche medaglie olimpiche e titoli internazionali.

Alex Zanardi, il ricordo è stupendo

Alex Zanardi ha lasciato un ricordo splendido in tutte le persone che lo hanno conosciuto ma non solo. Il pilota bolognese è diventato anche un simbolo di lotta e resilienza, di come affrontare la vita di petto senza lasciarsi abbattere dalle avversità. Dal successo in pista a quello su strada, Zanardi ha avuto anche l’abilità di trasformare una tragedia sfiorata in un nuovo inizio, con coraggio ed entusiasmo. E soprattutto passione.

Alex Zanardi, Bologna Motorshow, Bologna, Italy, 2002. Photo: Sutton Images. pic.twitter.com/6XsDUAC5gV — Demetriou Neto (@NetoDemetriou) March 25, 2025

Nelle scorse ore, è diventata virale su X una foto condivisa dall’account di Demetriou Neto che ritrae proprio Alex Zanardi a bordo di un kart modificato. Lo scatto risale al 2002, quindi più di un anno dopo l’orribile incidente del Lausitzring, e ricorda la sua partecipazione al grande evento del Motorshow che si tenne nella sua Bologna e che richiamò migliaia di appassionati dei motori.

L’immagine ha fatto rapidamente il giro del web, e ha sicuramente strappato un sorriso, e forse anche una lacrima, a tutti i suoi tifosi. Il ricordo di Alex Zanardi è e sempre sarà eterno. Come sottolinea un commento sotto al post: “Sportivo di talento. Uomo ancor più impressionante”.