Marquez al posto di Bagnaia: clamorosa decisione Ducati

Marc Marquez ha lasciato la Honda dopo undici anni e ha detto sì alla proposta del team Gresini dove potrà gareggiare in sella a una Ducati. Le ultime novità

La moto più veloce della MotoGP affidata al più grande pilota degli ultimi dieci anni. Non ci sono dubbi che l’accoppiata Ducati-Marc Marquez abbia avuto l’effetto devastante di un vero e proprio uragano nell’universo delle due ruote, una sinergia che stravolgerà gli equilibri all’interno del Circus mondiale.

La mossa del Team Gresini, vale a dire l’ingaggio a sorpresa del pluricampione del mondo, ha spiazzato la stessa Ducati ufficiale. I manager di Borgo Panigale erano convinti che alla fine il fuoriclasse di Cervera sarebbe comunque rimasto alla Honda, al netto dei tanti problemi incontrati dal team giapponese nelle ultime due stagioni.

L’accordo tra Marquez e il team Gresini ha scosso tutto l’ambiente della MotoGP, ma soprattutto i piloti ufficiali della Ducati, Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Sia il campione del mondo in carica che il driver riminese, pur senza far trasparire alcuna inquietudine, sono consapevoli che nel 2024 la corsa al titolo avrà tra i principali favoriti proprio Marquez.

Il contratto che il fuoriclasse di Cervera e il team Gresini hanno stipulato è di durata annuale ma non è affatto da escludere che al termine della prossima stagione la Ducati decida di ingaggiare proprio l’ex rivale di Valentino Rossi in qualità di pilota ufficiale.

Marquez-Ducati, la nuova intesa spiazza tutti: Bagnaia rimane senza parole

Sia l’ingegner Gigi Dall’Igna che il direttore sportivo Paolo Ciabatti hanno dichiarato, come riporta il sito’ elnacional.cat’, che il futuro è ancora tutto da scrivere e che un approdo di Marquez a Borgo Panigale sia un’ipotesi del tutto plausibile. Del resto i contratti di Bagnaia e Bastianini scadranno proprio al termine del 2024 e finora le trattative per i rispettivi rinnovi sono in alto mare.

Lo scetticismo iniziale dei due manager ha ora lasciato il posto alla grande soddisfazione di vedere un fuoriclasse come Marquez in sella a una Desmosedici: “È motivo di grande orgoglio per l’azienda, in fondo si tratta di un altro riconoscimento del lavoro che stiamo facendo”.

Lo stesso Ciabatti ha poi aggiunto una frase che ha il sapore di una svolta davvero clamorosa: “Dato che non abbiamo ancora definito i piloti per il 2025, direi, senza problemi, che Marc sarà uno dei candidati per il team ufficiale”. Bagnaia trema.