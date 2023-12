Sainz lo ha detto davvero: tifosi Ferrari in visibilio

Si è conclusa una stagione con tante ombre e poche soddisfazioni per la Ferrari. Carlos Sainz, comunque, invita i tifosi a essere fiduciosi per il prossimo Mondiale

Un anno esatto fa, è cominciato un nuovo ciclo per la Ferrari con l’addio di Binotto e l’avvicendamento con Frederic Vasseur nel ruolo di team principal. Quest’ultimo ha ereditato il precedente progetto della SF23, una monoposto che, in pista, si è rivelata ben al di sotto delle attese.

L’unica soddisfazione, nel Mondiale 2023, è arrivata dalla vittoria di Carlos Sain nel GP di Singapore. Un vero e proprio evento se si considera che il pilota spagnolo, protagonista di una gara perfetta sul circuito cittadino di Marina Bay, è stato l’unico vincitore non Red Bull in tutti i GP stagionali.

Già questo data basta a certificare il dominio del team anglo-austriaco in un’annata che ha consegnato a Verstappen il terzo titolo piloti consecutivo e, alla squadra capitanata di Horner, il bis nella graduatoria Costruttori. Una supremazia destinata, verosimilmente, a proseguire anche nella stagione avvenire. Agli altri Team non resta che sperare anche se c’è chi è fiducioso sul fatto che la situazione possa cambiare.

Sainz ci crede, la Ferrari può farlo

Quella appena conclusa è stata una stagione altalenante anche per Carlos Sainz. Al di là dell’exploit a Singapore, il pilota spagnolo ha sofferto – come Leclerc – l’incostanza della Ferrari sul passo Gara. Decisamente meglio è andata alla Rossa in Qualifica con due pole per Carlos a Singapore e a Monza.

Un dato quest’ultimo che, sommato alle cinque pole di Leclerc, può rappresentare un buon viatico per la Ferrari in vista della prossima stagione. Sainz la pensa con il presidente John Elkann il quale, in un recente intervento in un evento Exor, ha ribadito come la Ferrari vista nella parte finale del Mondiale non sia poi così distante dalle Red Bull.

“Sono fiducioso – si legge nelle dichiarazioni di Sainz riprese da Formula Passion – che la Ferrari possa fare passi da gigante durante la pausa invernale. Mi fido della squadra. Abbiamo le capacità per ribaltare la situazione. In alcuni circuiti siamo stati in pole con tre decimi sulla Red Bull.” Il pilota iberico è altrettanto convinto che il gap con Verstappen e compagni possa accorciarsi: “Solo il tempo ce lo dirà – prosegue Carlos – Credo che sia possibile e voglio che anche la squadra lo pensi.”

Sainz ha specificato che la SF23 ha molti punti forti che vanno valorizzati per permettere alla Ferrari di essere, finalmente, costante e competitiva. E’ quello che staranno facendo a Maranello dove in corso lo sviluppo della nuova monoposto, la prima “curata” interamente da Vasseur. La presentazione dovrebbe esserci il prossimo 13 febbraio.