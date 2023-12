Lo ha detto Leclerc: l’annuncio gela i tifosi Ferrari

Un’annata decisamente altalenante per Charles Leclerc. Le dichiarazioni del pilota monegasco non tranquillizzano di certo la Ferrari e i suoi tifosi

Una stagione senza vittorie per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso il Mondiale 2023 in quinta posizione a ben 369 punti di distanza dal campione Max Verstappen.

L’unica consolazione per Leclerc le cinque pole position raggiunte in Qualifica e poi vanificate nei Gran Premi con una Ferrari mai costante sul passo Gara. Ci ha provato in tutti i modi, Charles, a sovvertire situazioni che hanno visto troppo spesso la Ferrari inseguire – invano – Red Bull, Mercedes e McLaren ma, alla resa dei conti, i risultati deludenti hanno superato di gran lunga gli aspetti positivi di una stagione dalla quale ci si attendeva decisamente di più.

Ferrari che, comunque, continua a credere in Leclerc e nelle sue potenzialità. Si attende, infatti, solo l’annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale che legherà il pilota alla Rossa almeno fino al 2028 con un cospicuo aumento dell’ingaggio a crescere nelle varie annualità.

Leclerc sulla nuova Ferrari, può succedere di nuovo

A Maranello, nel frattempo, il lavoro di allestimento della nuova monoposto Ferrari prosegue senza sosta. Sarà la prima Ferrari realizzata sotto l’egida di Frederic Vasseur che, l’anno scorso, aveva ereditato il progetto curato dall’ex team principal, Mattia Binotto.

Dalle anticipazioni di stampa, si apprende che la nuova Ferrari avrà un nuovo telaio e un nuovo retrotreno con una migliore distribuzione del carico aerodinamico per contenere il più possibile il problema dell’usura delle gomme che tanto ha fatto penare i piloti nello scorso Mondiale.

In una recente intervista concessa ad ‘Auto Motor und Sport’, ripresa da ‘Formula Passion’, Leclerc si è soffermato proprio sulle potenzialità della nuova Ferrari, ponendo però l’attenzione su un aspetto che potrebbe limitare l’efficacia del lavoro in corso.

“Faremo un passo avanti nel 2024, ne sono convinto – ha dichiarato il pilota della Ferrari – In Formula 1, tuttavia, è tutto relativo. Se la Red Bull migliora e trova un altro secondo, saremo tutti di nuovo superati.” Una previsione, quella di Charles, che potrebbe davvero avverarsi. Lo confermano, indirettamente, le recenti dichiarazioni di Max Verstappen, il quale ha ribadito che la Red Bull non è certo appagata dai recenti successi e che, a Milton Keynes, stanno lavorando alacremente per eliminare del tutto qualche punto debole mostrato dalla RB19.

La pensa come Leclerc anche Hamilton, il quale ha già pronosticato un’altra stagione dominante per Horner e compagni. L’impressione, dunque, è che fino al 2026, anno in cui saranno attuate le modifiche regolamentari sulle power unit, Ferrari e le altre dovranno solo lottare per le posizioni di rincalzo. Non certo una bella aspettativa..