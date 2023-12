Max Verstappen, spunta un segreto inconfessabile: tutto vero

È il numero uno della Formula 1 del presente, eppure ci sono ancora dei retroscena su Max Verstappen che non tutti conoscono.

A 26 anni la carriera di Max Verstappen ha già toccato delle vette incredibili. Il pilota della RedBull è l’attuale campione in carica di Formula 1 ed è l’avversario da battere per tutti, ormai da tre stagioni consecutive. Nato belga ma adottato dall’Olanda, c’è ancora molto di lui che non tutti conoscono mentre è ben noto che si tratti di un figlio ma anche di un nipote d’arte. Ciò non ha reso la sua strada in discesa, bensì molto più pretenziosa a livello di aspettative.

Il veloce e temerario Max è figlio di Jos Verstappen e di Sophie Kumpen. Il padre è stato pilota nella massima serie automobilistica, guidando per Minardi, Arrows e Benetton, divenendo in quest’ultimo caso addirittura compagno di squadra di Michael Schumacher. Agli annali è passato il ricordo di un rogo in pista in Germania nel ’94, che avrebbe potuto avere delle conseguenze mortali per Jos, ma alla fine l’incidente si limitò a ustioni sul volto.

Anche la madre Sophie Kumpen è stata una pilota di successo, sebbene abbia deciso di smettere con l’attività agonistica dopo il matrimonio e nascita del primogenito. Tuttavia proprio dal lato materno deriva la passione per i motori, poiché lo zio e cugino di Sophie hanno corso con le vetture Gran Turismo poco prima degli anni 2000. Con tali premesse è difficile da credere, eppure Verstappen ha rischiato di essere bocciato all’esame di guida per la patente. A causa di alcuni piccoli errori e infrazioni, Max stava rischiando di ripetere il test, ma alla fine riuscì a convincere l’esaminatore a vedere gli errori da “un’altra prospettiva”.

Max Verstappen, chi l’avrebbe detto? Eppure è vero

È difficile scoprire i segreti del pilota olandese, perché molto riservato ma da alcuni dettagli è possibile ricostruirne le passioni. Ad esempio, il campione adora trascorrere il tempo libero giocando ai videogiochi come FIFA Ultimate Team. Nel 2018 arrivò addirittura 21esimo nel ranking mondiale e l’anno scorso prima del GP degli Stati Uniti aveva partecipato a una sessione di gioco di 14 ore sull’EA Sports per svagarsi. Chiaramente la sua passione principale sono i motori e, nonostante il grande legame con RedBull, Verstappen in passato è stato vicino alla Ferrari.

Nel lontano 2014 fu notato da Luca Baldisserri, ex ingegnere di pista di Michael Schumacher, durante un test per giovani organizzato dall’Accademia del Cavallino Rosso. Tuttavia, RedBull bruciò la concorrenza del team di Maranello sul tempo. Proprio in quell’anno giunse il debutto in F1 dell’olandese con la sua scuderia. Anche nella vita privata non si separa dalle quattro ruote, perché la sua compagna Kelly Piquet è figlia del tre volte campione del mondo, Nelson Piquet. Attualmente lei lavora come giornalista per alcune importanti riviste di moda, ma nel 2105 ha collaborato con lo staff della Formula E per occuparsi dei social media. I due fanno coppia fissa dal 2020, dopo la conclusione della relazione della Piquet con l’allora pilota di F1, Daniil Kvjat, padre di sua figlia Penelope. Ormai al box RedBull è una presenza fissa e chissà che non dispensi anche qualche piccolo consiglio al suo già espertissimo compagno.