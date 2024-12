Napoli, tris di appuntamenti per chiudere al meglio il 2024

Il Napoli vuole reagire dopo le due sconfitte nel giro di tre giorni contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato. Antonio Conte tiene tutti sul pezzo e pretende dai suoi un cambio di passo in quest’ultima parte di 2024. Sarà un tris di impegni fondamentali per permettere ai partenopei di non perdere di vista la testa della classifica, attualmente governata dall’Atalanta.

Si parte dalla partita di Udine, poi la trasferta di Genova e la gara del Maradona contro il Venezia per concludere nel migliore dei modi il 2024.