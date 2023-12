Inter, infortunio last minute: non convocato, salta la Lazio

Alla vigilia di una sfida così importante come quella di domani sera dell’Olimpico contro la Lazio, Simone Inzaghi non poteva prendere decisione (obbligatoria) peggiore.

L’allenatore dell’Inter è stato infatti costretto a lasciare fuori dalla lista dei convocati l’attaccante per colpa di un infortunio che preoccupa e non poco l’ambiente nerazzurro in vista dei prossimi impegni stagionali.

Ora però il pensiero va inevitabilmente al big match di domani sera, nel quale Simone Inzaghi avrà dunque una soluzione in meno lì davanti, nella speranza che questa assenza possa non alla fine incidere sul risultato finale.

Inter, infortunio last minute: salta la Lazio

Brutte notizie arrivano dall’infermeria della Pinetina in vista dell’imminente sfida di campionato contro la Lazio, visto che Simone Inzaghi ha perso per infortunio uno dei suoi attaccanti.

Nel corso dell’allenamento di oggi l’allenatore dell’Inter ha fatto di tutto per capire se il giocatore potesse recuperare ed essere dei suoi, ma il dolore alla fine è risultato essere più forte della volontà del nerazzurro di poter far parte di un match così importante per il percorso in campionato del Biscione. A fronte di questo Simone Inzaghi si è trovato difronte ad un’unica possibilità, ovvero quella di non convocare l’attaccante per permettergli di recuperare al meglio in vista della prossima giornata di Serie A, sempre detto che recuperi ovviamente.

Stando dunque a quanto appreso dall’Inter stesso, oltre che comunicato da calciomercato.com, Alexis Sanchez non sarà a disposizione per la trasferta di domani sera del Biscione a causa di un infortunio muscolare che non solo mette in difficoltà Simone Inzaghi, privo di alternative lì davanti (escluso Arnautovic), ma che si va anche ad aggiungere a quelli di de Vrij e Cuadrado riempiendo così l’infermeria nerazzurra.

Inter, Sanchez non convocato per un problema muscolare: le condizioni

Alexis Sanchez ha dato forfait a 24 ore dalla sfida dell’Olimpico fra Lazio ed Inter. Più nello specifico l’attaccante cileno non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare patito nel corso dell’odierna rifinitura svolta alla Pinetina.

A seguito di una prima diagnosi veloce sulle condizioni di Sanchez filtrerebbe ottimismo in merito ad un pronto recupero dell’ex Marsiglia già per la prossima sfida di Serie A, ma prima di cantare vittoria è sempre meglio andarci cauti quando si tratta di problemi muscolari, ed è per questo che nelle prossime ore il cileno verrà sottoposto ad ulteriori controlli di sicurezza.

Inter-Sanchez: aria di addio

Quest’infortunio, seppur presto, potrebbe mettere il punto sulla seconda avventura nerazzurra di Alexis Sanchez. Sì, perché tornato in estate, il cileno al momento non ha assolutamente reso secondo le aspettative, anzi, è stato più tempo in infermeria che altro, ed è per questo che se le cose non dovessero cambiare da qui ai prossimi mesi, nessuno esclude una nuova separazione fra l’attaccante e l’Inter l’estate prossima, o addirittura già a gennaio. Staremo a vedere.