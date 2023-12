Juve-Napoli non è finita: guerra totale

La partita tra Juventus e Napoli non è ancora finita: duello di mercato e guerra totale tra i due club

Venerdì scorso all’Allianz Stadium la Juventus si è imposta 1-0 sul Napoli grazie ad un gol di Federico Gatti che ha, con ogni probabilità, tagliato fuori gli azzurri dalla lotta per lo scudetto.

Una rete dolorosa per i partenopei che, nonostante una buona prestazione, non sono riusciti a portare via punti da Torino. Il Napoli, però, vuole ora ‘vendicarsi’ per la sconfitta subita ed è pronto a farlo nel mercato di gennaio, andando ad insidiare i bianconeri riguardo un obiettivo di mercato che piace ad entrambi i club.

Fin da quando Giuntoli si è trasferito alla Juventus, De Laurentiis non ha mai spesso belle parole per il suo ex ds ed è ora deciso a fargli pagare questo suo addio con gli interessi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, gli azzurri sarebbero entrati nella corsa ad uno dei migliori talenti del calcio sudamericano, ovvero Sebastian Caceres e sono pronti a soffiarlo da sotto il naso dei bianconeri.

Juve-Napoli, partita infinita: gli azzurri sfidano i bianconeri per Caceres

I club di Serie A negli ultimi anni hanno guardato spesso al calcio sudamericano dove ogni anno si mettono in evidenza talenti molto interessanti. Tra questi c’è Sebastian Caceres, difensore uruguaiano del Club America, squadra messicana, che si è messo in bella mostra nell’ultimo anno e vanta già nove presenze con la nazionale maggiore dell’Uruguay.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, oltre a club stranieri come Tottenham, Siviglia ed Arsenal, sul giocatore sarebbero piombati anche Juventus e Napoli. Gli azzurri vogliono scippare il talento classe 1999 ai bianconeri e si sono uniti nella corsa al suo acquisto nel mercato di gennaio, considerato che il contratto di Caceres con il Club America scadrà a fine mese.

Il club messicano vorrebbe rinnovare il suo contratto, ma Caceres ha già fatto sapere che la sua intenzione è quella di liberarsi a zero per approdare finalmente in Europa, attirando l’interesse di molteplici club. In A, oltre a Napoli e Juventus, va segnalato anche l’interesse del Torino che potrebbe beffare tutti, avendo anche un posto extracomunitario libero in rosa.

Napoli e Juventus, però, non vogliono arrendersi e sono pronte a lottare tra loro per portare a casa il difensore uruguaiano, considerato uno dei migliori talenti della ‘Celeste’. Decisiva sarà soprattutto la volontà di Caceres che, di certo, vorrà trasferirsi in una squadra che gli possa permettere di mettere parecchi minuti nelle gambe e da questo punto di vista gli azzurri sono in vantaggio rispetto ai bianconeri.