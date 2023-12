Juve-Napoli si sposta sul mercato: vogliono lo stesso giocatore

Dopo essersi sfidate in campo, la Juventus ed il Napoli sono pronte a darsi battaglia anche in ottica calciomercato: occhi sul giovanissimo straniero

Il primo round, nel girone di andata del campionato, è andato ai bianconeri. Gli azzurri, però, cercheranno di affondare il colpo in un altro modo: magari cercando di soffiare alla ‘Vecchia Signora’ uno dei talenti che si sta maggiormente esprimendo all’estero con il suo club. Si guarda in Ligue 1, precisamente in casa Olympique Lione.

Occhi puntati su Rayan Cherki, trequartista di belle speranze che si sta comportando molto bene con la squadra francese. Lo stesso non si può dire del suo team che sta vivendo uno dei peggiori momenti della sua storia: in questo momento è all’ultimo posto in classifica del campionato.

Tutti pazzi per Cherki, Napoli e Juventus sul giovane

Classe 2003, ottime prospettive di crescita e numeri di altissimo livello. Questo è quello che dicono di lui in patria. Una delle poche note liete, fino a questo momento della stagione, della ex squadra allenata dall’italiano Fabio Grosso. Fino a questo momento ha collezionato solamente un assist, ma comunque è risultato come uno dei migliori della sua squadra fornendo prestazioni convincenti. Se la situazione del club dovesse andare, sempre di più, a sprofondare allora una partenza del calciatore sarebbe più che scontata.

Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2025, ma in molti dubitano fortemente che possa rispettarlo. Non è da escludersi una sua possibile partenza in vista della prossima sessione invernale del mercato di gennaio. Altrimenti il discorso verrà tranquillamente rimandato in estate. Anche se è tutt’altro che semplice visto che, sulle sue tracce, si sono mosse anche altre importanti squadre estere. In particolar modo dalla Premier League pronte ad effettuare una importante offerta alla società francese.

Il costo del suo cartellino, fino a questo momento, si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Se le cose al Lione, però, dovessero continuare ad andare male allora il prezzo potrebbe subire anche un piccolo crollo. Napoli e Juventus lo osservano, con maggiore attenzione, da un bel po’ di mesi. Anche se una vera e propria trattativa non c’è ancora stata. In attesa del grande salto (aspettando la chiamata del ct Deschamps) con la nazionale maggiore, il nativo di Pusignan è uno degli elementi di spicco dell’Under 21 transalpina dove segna gola a raffica.