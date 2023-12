“Nadal mi ha mandato un messaggio”, il contenuto lascia senza parole

Il ritorno in campo di Rafa Nadal è il momento più atteso della prossima stagione tennistica. Il fuoriclasse di Manacor ripartirà da Brisbane

La notizia del suo ritorno in campo ha avuto l’effetto di una scossa elettrica. Il tennis ritrova finalmente Rafa Nadal, uno dei suoi attori più leggendari. A un anno esatto dal grave infortunio rimediato al muscolo ileopsoas, il vincitore di ventidue tornei del Grande Slam tornerà a giocare. Il grande appuntamento è a Brisbane, il torneo Atp in programma a partire dal 30 dicembre.

Nadal vuole continuare a stupire e al di là di alcune dichiarazioni improntate a una certa prudenza, è facile immaginare che uno come lui non si accontenti di partecipare. Forse non sarà in grado di vincere gli Australian Open, ma la prossima stagione sulla terra rossa lo vedrà di certo tra i grandi protagonisti.

In molti confidano nella sue eccezionali doti atletiche e mentali che già in passato gli hanno consentito di giocare e vincere nonostante qualche problema fisico. Stavolta è più difficile, senza ombra di dubbio: Nadal però è un guerriero, un combattente che neanche conosce il significato del verbo ‘arrendersi’.

A pronosticare un ritorno in grande stile del fuoriclasse maiorchino nella prossima stagione è l’ex coach del suo grande rivale e amico, Roger Federer.Stiamo parlando dell’ex tennista croato Ivan Ljubicic che in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha lasciato intendere come Nadal non sia tornato solo per fare passerella.

Ljubicic spaventa i rivali di Nadal: le parole del coach d Federer spiazzano tutti

“Il ritorno in campo di Nadal è importante e lui non sarà una presenza folcloristica all’interno del circuito, altro che vecchia gloria”. Parole che suonano come un minaccioso avvertimento nei confronti degli altri protagonisti del tennis mondiale. Da questo momento i vari Djokovic, Alcaraz, Medvedev e lo stesso Jannik Sinner sanno che per centrare traguardi importanti dovranno fare i conti anche con Nadal.

Ljubicic aggiunge poi un particolare che dice molto sulla voglia smisurata del fuoriclasse di Manacor di continuare a stupire tutti, avversari compresi, in vista della prossima stagione.

“Seguo da qualche tempo Arthur Fils, numero 36 al mondo e lo faccio attraverso la federazione: in queste settimane lui si è allenato con Nadal in Kuwait. Mi ha scritto che sta giocando a un livello altissimo, mi aspetto grandi cose da lui”. I rivali sono avvertiti.