Juve e Inter choc: il grande ex studia lo scippo a zero

Sia la Juventus che l’Inter rischiano seriamente di essere beffate per quanto riguarda la vicenda del calciatore che interessa ad entrambi

A rovinare i piani dei due top club italiani è un grande ex che ha militato in Serie A, sia come calciatore che come allenatore. Non è affatto un mistero che i bianconeri ed i nerazzurri stiano seguendo, con molta attenzione, la vicenda che vede come protagonista uno dei top player del campionato.

Stiamo parlando di Piotr Zielinski che, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe lasciare il Napoli al termine della sua stagione. Il suo contratto non dovrebbe essere rinnovato. Anche se non è assolutamente da escludere l’ipotesi che il suo addio possa essere anticipato di qualche mese, in particolar modo in quello di gennaio quando si aprirà la finestra invernale del calciomercato. Altrimenti il discorso verrà rinviato in estate.

Juventus ed Inter beffate, il top club di Liga su Zielinski

Tra la Juventus e l’Inter spunta l’Atletico Madrid. Il tecnico Diego Pablo Simeone potrebbe soffiare alle due squadre le prestazioni di Piotr Zielinski. Il polacco non dovrebbe rimanere in azzurro ed, a questo punto, neanche in Italia. Il suo futuro potrebbe essere seriamente in Liga. Il ‘Cholo’ potrebbe accoglierlo a braccia aperte e regalargli un ruolo da protagonista nel centrocampo dei ‘Colchoneros‘.

Un interesse che ha ovviamente un perché. L’Atletico potrebbe seriamente separarsi dal capitano e figura storica del club come Koke. Sul centrocampista è piombato prepotentemente l’Al Shabab, nota squadra del campionato saudita. Il club estero potrebbe accontentare le sue richieste economiche e fargli provare una nuova esperienza calcistica. Un addio che, fanno sapere dalla Spagna, potrebbe seriamente verificarsi anche nelle prossime settimane.

Nel caso in cui l’operazione si dovesse concretizzare allora l’Atletico virerà molto forte sul polacco. Il giocatore è pronto a valutare ogni tipo di offerta insieme al suo entourage cosa fare del suo futuro. In questo momento, però, il suo unico pensiero è quello di recuperare la migliore forma dopo che ha dovuto alzare “bandiera bianca” nell’ultimo match di campionato contro il Cagliari per una infiammazione muscolare. Le voci sul suo futuro, però, continuano a farsi sempre di più incessanti.

Da non sottovalutare, però, l’ipotesi che potrebbe portarlo anche in Premier League. Nel Regno Unito, infatti, c’è un grosso estimatore del polacco. Si tratta di Jurgen Klopp che desidera portarlo nel suo Liverpool.