Pronti al colpaccio: De Zerbi-Juve, affare pronto

La Juventus e Roberto De Zerbi trovano una sorta di punto di incontro. Un affare potrebbe concretizzarsi a breve per la gioia di tutti i tifosi.

La Juventus è reduce dal pareggio di Genoa che ha lasciato l’amaro in bocca. Il gioco di Allegri è sempre messo nel mirino dai tifosi, i tifosi imputano al tecnico la mancanza di coraggio nel conquistare i tre punti con una verve più offensiva.

Roberto De Zerbi, al contrario, è sempre ben voluto dai suoi fan del Brighton. Il club inglese prosegue il suo percorso di crescita, ed il mercato di gennaio potrebbe avere delle sorprese in ballo proprio perché si cerca il sostituto di Ansu Fati. Lo spagnolo sarà per tre mesi ai box, e l’erede in campo può arrivare un po’ a sorpresa.

De Zerbi-Juve, ecco il colpo: mirino su Iling Jr

Il Brighton ha buona disponibilità economica e a gennaio potrebbe regalare ai tifosi un elemento con un grande futuro in campo. I media britannici stanno già lanciando la volata a un colpo interessante proprio dalla Juventus che potrebbe incassare una buona somma in questa sessione del mercato e reinvestire successivamente il denaro sull’acquisto di un centrale di centrocampo. Il Brighton punta Iling Jr per 20 milioni dalla Juve: De Zerbi avrebbe scelto l’esterno bianconero per migliorare la rosa.

Il talentuoso Iling sinora ha giocato sei gare in campionato, l’ultima delle quali proprio a Genoa. Il suo impiego precario serve poco alla crescita del ragazzo: a Marassi ha giocato una ventina di minuti ma non è riuscito a incidere. Iling ha una concorrenza agguerrita sulla sinistra: Kostic, Cambiaso e Alex Sandro sulla fascia danno garanzie al tecnico e l’inglese sa di non poter rimontare i tre calciatori nelle gerarchie. In questa prima parte di stagione ha avuto un solo spunto, l’assist per l’1-1 di Vlahovic in Juve-Bologna: un po’ troppo poco per essere considerato come un big da Allegri.

I tifosi bianconeri scongiurano questa partenza, mentre società invece guarda al suo bilancio. Iling era stato prelevato a poco prezzo dalle giovanili del Chelsea qualche stagione fa, l’incasso di venti milioni in questo momento della stagione fa davvero gola per la plusvalenza da segnare nei conti. De Zerbi punta su Iling, l’esterno bianconero si trasferirebbe a titolo definitivo o comunque con un prestito e successivo obbligo di riscatto.