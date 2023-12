Ducati rifiutata: Marquez ancora nella bufera

L’accoppiata Marquez-Ducati continua a far discutere. I media spagnoli svelano retroscena sui trascorsi tra il campione di Cervera e Borgo Panigale

In Spagna quasi non si parla d’altro. Il passaggio di Marc Marquez al team Gresini, che gli consentirà di guidare una Ducati Desmosedici super competitiva, ha destato un enorme clamore a livello mediatico. Pochi si aspettavano che il sei volte campione del mondo di MotoGP potesse lasciare la Honda dopo oltre dieci anni.

Eppure è accaduto e ora spetta alla scuderia di Borgo Panigale gestire un pilota tanto forte quanto ingombrante. Le polemiche da questo punto di vista non mancano, anche perché sembra molto difficile che una ‘prima donna’ come Marquez possa adattarsi alla filosofia e ai metodi di gestione di un team come la Ducati.

Ma ormai il dado è tratto: almeno per tutta la prossima stagione il fuoriclasse spagnolo correrà nel team Gresini e di conseguenza sia lui che il team dovranno fare di tutto per convivere al meglio evitando contrasti e incomprensioni di sorta. Sul rapporto tra Marquez e la Ducati rischia però di pesare come un macigno il passato che inevitabilmente, prima o poi, è destinato a riaffiorare.

Come rivelato dal tester Michele Pirro, che in un’intervista rilasciata a ‘GpOne’ ha parlato di quanto accadde ormai sette anni fa: “Nel 2016 i manager della Ducati cercarono d’ingaggiare Marquez, all’epoca dominatore assoluto della MotoGP con la Honda, per tentare di compiere un salto di qualità“.

Marquez, il gran rifiuto alla Ducati del 2016 può pesare: i dettagli

Pirro svela ulteriori dettagli di quella trattativa: “Marc in quel momento era il numero uno in assoluto, l’erede di Valentino Rossi e percepiva un ingaggio di gran lunga superiore alle possibilità della Ducati e non se ne fece nulla. A distanza di anni i ruoli si sono ribaltati“. Già, perché adesso il team di Borgo Panigale è dominante in MotoGP mentre Marquez ha perso posizioni importanti nelle gerarchie della classe regina.

Regnano dunque le incognite nel rapporto tra il fuoriclasse di Cervera e la scuderia emiliana. Secondo Pirro invece tutto filerà liscio: “Nessuno in Ducati vuole vendicarsi di quel rifiuto opposto da Marquez nel 2016. Anzi, secondo me nascerà una grande intesa tra le parti“. E allora non resta che attendere il primo semaforo verde della nuova stagione:i tifosi non stanno nella pelle.