Inter, altra tegola dopo Cuadrado: Inzaghi può perderlo per un mese

Simone Inzaghi potrebbe perdere un altro nerazzurro dopo il ko di Cuadrado: la situazione si fa complicata per l’Inter nelle prossime settimane

I nerazzurri sono in ansia, l’Inter potrebbe avere un altro calciatore indisponibile e ciò non piace al tecnico. Un bel problema in una fase della stagione con alcuni reparti in difficoltà.

L’Inter ha la testa della classifica ma anche qualche problema di troppo in questo momento. Il gruppo meneghino si ritrova con una panchina un po’ corta: i ko stanno cominciando a dare qualche problema di troppo.

L’infortunio di Cuadrado, che sarà fuori tre mesi, intanto spingerà il club a trovare un altro esterno destro alla riapertura del mercato. Il colombiano potrebbe non essere l’unico a star fuori per qualche tempo, un altro elemento nerazzurro rischia di mancare per tutto il mese di gennaio. Simone Inzaghi non è felice per questa situazione un po’ incresciosa.

Inter, la Coppa d’Africa diventa un problema

La vicenda sta cominciando a diventare quasi un caso. Uno degli ultimi arrivati in casa nerazzurra potrebbe essere costretto a saltare i prossimi appuntamenti in campo. La dirigenza sta cercando anche di mostrare un po’ di diplomazia, ma l’ultima parola spetterà comunque al calciatore. I media esteri stanno rilanciando un’ipotesi importante: il difensore Yann Bisseck convocato con il Camerun per la prossima Coppa d’Africa.

Il centrale nerazzurro è un giovane di talento che sta trovando il suo spazio negli ultimi tempi. L’inserimento all’Inter è graduale ma sta già convincendo per determinazione e impatto in campo. Il talentuoso Yann Bisseck rischia di lasciare la Serie A: il 23enne potrebbe essere così convocato dal Camerun su pressione di un grande ex interista come Samuel Eto’o. L’ex attaccante dei tempi del triplete spinge sul centrale, e Bisseck avrebbe un ruolo da protagonista nella rassegna in programma dal 13 gennaio sino all’11 febbraio 2024.

Una speranza per l’Inter rimane sulla volontà del calciatore. Bisseck ha giocato tutte le giovanili con la nazionale tedesca e sogna anche un approdo nella selezione maggiore teutonica. Il difensore è nato in Germania ed è cresciuto a Colonia, il suo attaccamento alla città e al club è stato spesso evidenziato nel corso del tempo.

Bisseck ha esordito nel mondo professionistico proprio con il Colonia per poi giocare in Olanda, Portogallo e Danimarca prima di approdare all’Inter. Il difensore, pur onorato dalla stima di Eto’o, potrebbe glissare l’invito e rimanere a Milano in un mese di gennaio particolarmente ricco di appuntamenti.