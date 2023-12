Semaforo quasi verde: colpaccio Juve in Premier

La Juventus sta per perfezionare il suo primo acquisto, nel mese di gennaio, direttamente dalla Premier League

I bianconeri vogliono mettere quanto prima alle spalle il deludente pareggio ottenuto in trasferta contro il Genoa. Lo stesso che ha permesso all‘Inter (vittoria all’Olimpico contro la Lazio) di allungare, sempre di più, in classifica ai danni proprio dei bianconeri.

Per cercare di colmare il gap e la distanza con la ‘Beneamata’ la ‘Vecchia Signora’ è pronta ad intervenire sul mercato invernale. Non è affatto un mistero che la Juventus sia sulle tracce di Kalvin Phillips, sempre più in uscita dal Manchester City e voglioso di giocare con molta più continuità.

Juve, il colpo dalla Premier si avvicina sempre di più

La Juventus ha necessariamente bisogno di un centrocampista che possa colmare due importanti assenze (quelle di Pogba e Fagioli). Il nome che è stato inserito nella speciale lista del ds Giuntoli non può che essere quello di Phillips. Attualmente il calciatore si trova in Arabia Saudita in occasione del Mondiale per Club in cui il City (vincitore dell’ultima edizione della Champions League) cercherà di conquistare l’ennesimo trofeo.

Questa è la clamorosa indiscrezione che è stata lanciata direttamente dal sito ‘Calciomercato.it‘. Anzi, a quanto pare ci sarebbe anche un cauto ottimismo da Torino per questa possibile trattativa di gennaio. La fumata potrebbe diventare, molto presto, bianca. Il classe ’95 ha voglia di mettersi in mostra e dimostrare di essere ancora uno dei migliori nel suo ruolo. Proprio come ha fatto quando ha vestito la maglia del Leeds United (da lì ha conquistato anche il posto da titolare nella nazionale inglese).

Anche se l’operazione potrebbe nascondere delle vere e proprie insidie. Le stesse che prendono il nome del Newcastle. Anche i ‘Magpies’ osservano, con molta attenzione, la sua vicenda. Gli inglesi devono necessariamente sostituire Sandro Tonali per questa stagione e per i mesi del prossimo. In questo momento, però, l’opzione che lo potrebbe portare in Italia risulta essere quella più fattibile. Anche se i colpi di scena, nel calciomercato, sono sempre dietro l’angolo.

I ‘Citizens‘ sarebbero aperti ad una cessione del suo tesserato. Addirittura anche in prestito. Di certo non hanno alcuna intenzione di farlo restare in Premier e magari andando a rinforzare una diretta concorrente per il titolo.