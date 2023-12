Frenata Juve: “Allegri non lo vuole”

Dietrofront, la Juventus cambia idea: Allegri non lo vuole più, così cambia la strategia per il mese di gennaio

Il mercato della Juventus in vista dell’imminente sessione di gennaio sta già prendendo una direzione. Lo stesso Allegri sarebbe il maggiore artefice delle scelte che il ds Giuntoli compierà nelle prossime settimane. La società torinese non può non pensare a rinforzarsi. I nomi in agenda sono diversi.

Occhio alle occasioni che l’ex dirigente del Napoli proverà a concretizzare. Visto anche un budget decisamente risicato. Niente colpi folli dal punto di vista economico. In primis tutelare, come già fatto in estate, le casse della società piemontese. Non è un mistero che oltre alle suggestive occasioni in attacco ventilate negli ultimi mesi, su tutte quella di Jadon Sancho destinato a salutare il Manchester United, vi sia altro.

L’ala londinese, dopo aver rotto con ten Hag, è solo un possibile intrigante contorno. Sarà certamente la mediana la zona del campo che registrerà maggiori novità ad inizio anno nuovo. Il rendimento dei centrocampisti bianconeri è stato fino a questo momento ineccepibile: da qui alla chiusura della stagione, però, rischiano di pesare enormemente le due assenze ormai note da tempo.

A tal riguardo Massimiliano Allegri, come anticipato, avrà un ruolo assolutamente centrale nella scelta dei colpi che il club torinese proverà a mettere nero su bianco nel mese di gennaio. E l’ultima decisione dell’allenatore di Livorno, come rivelato nelle scorse ore, sembrerebbe decisamente spiazzare i tifosi della Juve.

Niente più Juve: decisione a sorpresa di Allegri

L’allenatore bianconero ha già in mente chi vorrebbe e chi, sorprendentemente, avrebbe già accantonato per l’inizio del 2024. A tal riguardo si è espresso Luca Momblano che, molto addentrato alle vicende ci casa Juve, ha rivelato come un nome in cima alla lista di Giuntoli non piaccia troppo ad Allegri.

A ‘Juventibus’, infatti, il giornalista ha parlato di come l’allenatore toscano non voglia Kalvin Phillips, da tempo al centro dei rumors di casa bianconera per rinforzare il centrocampo. Il nazionale inglese, che un anno e mezzo fa il City ha pagato ben 49 milioni di euro dal Leeds, non rientra più nei piani di Guardiola che in questi pochi mesi gli ha concesso appena 10 apparizioni ed un minutaggio scarsissimo.

Secondo Momblano Allegri non sarebbe convinto e, anzi, viene definito scettico riguardo alle doti del nazionale inglese che da tempo viene tallonato da Cristiano Giuntoli. Secondo queste indicazioni, dunque, la dirigenza potrebbe dare ascolto al tecnico e virare su uno dei tanti profili che la Juventus sta sondando da settimane a questa parte.